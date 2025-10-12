domingo, outubro 12, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Fest Aruanda 2025 terá programação no Busto de Tamandaré; confira novidades

admin1
Fest Aruanda 2025 terá programação no Busto de Tamandaré | Foto: Francisco França/Secom-PB.

Foi lançada nesta quinta-feira (9) a 20ª edição do Fest Aruanda, que vai acontecer entre os dias 3 e 10 de dezembro na capital paraibana João Pessoa. Uma das novidades da programação é o Fest Aruanda Praia, com exibições de filmes e shows gratuitos no Busto de Tamandaré, na Praia de Tambaú.

O evento de lançamento oficial do Fest Aruanda aconteceu no Cine Banguê, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, e contou com a presença de vários membros da organização do festival, como o fundador Lúcio Vilar, e políticos, como o governador da Paraíba, João Azevêdo.

Segundo a organização, o festival terá uma programação dupla, com exibições de filmes na rede Cinépolis, no Manaíra Shopping, e também no Busto de Tamandaré, na Praia de Tambaú.

A abertura do evento acontecerá no dia 3 de dezembro, às 10h, na Sala Macro XE do Cinépolis, no Manaíra Shopping, com exibição do documentário musical “ARY” sobre o multiartista Ary Barroso. A sessão vai contar com a presença do diretor do filme, André Weller.

Já no dia 4 de dezembro, no Busto de Tamandaré, na Praia de Tambaú, haverá um tributo a Raul Seixas, com exibição do filme “Raul – O Início, O Fim e O Meio”, de Walter Carvalho. Após a exibição, às 21h, dez artistas paraibanos vão participar de um tributo junto com Vivi Seixas, filha de Raul, celebrando o legado do artista.

No dia 5 de dezembro, o filme documental de Joana Mariani, “Me Chama Que Eu Vou”, que conta a trajetória musical de Sidney Magal, será exibido. O próprio Sidney Magal fará um show logo após a exibição no Fest Aruanda Praia.

“Nos 20 anos do Fest Aruanda, o público será contemplado com uma programação diferenciada e sem precedentes nos festivais de cinema nordestinos: o evento sai do shopping durante duas noites e se instala nas areias de Tambaú, democratizando ainda mais o acesso a bons filmes e música de excelente qualidade”, disse Lúcio Vilar, fundador e diretor do festival, cuja ideia ele vem amadurecendo desde antes da pandemia.

A programação vai continuar com atividades no Cinépolis do Manaíra Shopping. A relação de filmes que serão exibidos ao longo de todo o festival será divulgada em novembro.

Você pode gostar também

STTP anuncia mais duas de linhas de transporte coletivo que estarão circulando aos domingos

STTP anuncia mais duas de linhas de transporte coletivo que estarão circulando aos domingos | Prefeitura Municipal de Campina Grande

admin1

Provas do concurso da Fundação PB Saúde são mantidas nos dias 14 e 15 de dezembro pela Justiça

admin1

Lei Eleitoral

admin1