Fest Aruanda 2025 terá programação no Busto de Tamandaré; confira novidades

Fest Aruanda 2025 terá programação no Busto de Tamandaré | Foto: Francisco França/Secom-PB.

Foi lançada nesta quinta-feira (9) a 20ª edição do Fest Aruanda, que vai acontecer entre os dias 3 e 10 de dezembro na capital paraibana João Pessoa. Uma das novidades da programação é o Fest Aruanda Praia, com exibições de filmes e shows gratuitos no Busto de Tamandaré, na Praia de Tambaú.

O evento de lançamento oficial do Fest Aruanda aconteceu no Cine Banguê, no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, e contou com a presença de vários membros da organização do festival, como o fundador Lúcio Vilar, e políticos, como o governador da Paraíba, João Azevêdo.

Segundo a organização, o festival terá uma programação dupla, com exibições de filmes na rede Cinépolis, no Manaíra Shopping, e também no Busto de Tamandaré, na Praia de Tambaú.

A abertura do evento acontecerá no dia 3 de dezembro, às 10h, na Sala Macro XE do Cinépolis, no Manaíra Shopping, com exibição do documentário musical “ARY” sobre o multiartista Ary Barroso. A sessão vai contar com a presença do diretor do filme, André Weller.

Já no dia 4 de dezembro, no Busto de Tamandaré, na Praia de Tambaú, haverá um tributo a Raul Seixas, com exibição do filme “Raul – O Início, O Fim e O Meio”, de Walter Carvalho. Após a exibição, às 21h, dez artistas paraibanos vão participar de um tributo junto com Vivi Seixas, filha de Raul, celebrando o legado do artista.

No dia 5 de dezembro, o filme documental de Joana Mariani, “Me Chama Que Eu Vou”, que conta a trajetória musical de Sidney Magal, será exibido. O próprio Sidney Magal fará um show logo após a exibição no Fest Aruanda Praia.

“Nos 20 anos do Fest Aruanda, o público será contemplado com uma programação diferenciada e sem precedentes nos festivais de cinema nordestinos: o evento sai do shopping durante duas noites e se instala nas areias de Tambaú, democratizando ainda mais o acesso a bons filmes e música de excelente qualidade”, disse Lúcio Vilar, fundador e diretor do festival, cuja ideia ele vem amadurecendo desde antes da pandemia.

A programação vai continuar com atividades no Cinépolis do Manaíra Shopping. A relação de filmes que serão exibidos ao longo de todo o festival será divulgada em novembro.