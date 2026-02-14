Guarda Civil Metropolitana reforça segurança para show de Roberto Carlos na Orla

A Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania de João Pessoa (Semusb), através da Guarda Civil Metropolitana, preparou um esquema especial de segurança para o evento em comemoração ao aniversário de 440 anos da Capital, que será celebrado no dia 5 de agosto, com show do cantor Roberto Carlos, no Busto de Tamandaré. O evento deve atrair milhares de pessoas para a Orla e a operação tem como objetivo garantir um ambiente seguro e acolhedor para todos os presentes.

A Guarda Civil Metropolitana vai atuar com um efetivo de 100 agentes, que estarão distribuídos estrategicamente para garantir a tranquilidade do público. A operação contará com seis viaturas posicionadas nas entradas do local, sete motocicletas realizando rondas nas imediações com pontos base, além de uma van para apoio logístico e deslocamento do efetivo. O ônibus de videomonitoramento também estará atuando no local, com auxílio dos drones pilotados pela equipe responsável.

As atividades terão início às 18h, com atenção redobrada à movimentação do público e apoio às demais forças de segurança envolvidas na operação. O secretário de Segurança Urbana e Cidadania da Capital, Dudu Soares, destacou a importância da atuação integrada para o sucesso do evento. “Fizemos diversas reuniões para o bom andamento do evento, preparamos uma estrutura sólida para garantir que a população possa comemorar com tranquilidade. A presença da Guarda Civil Metropolitana será marcante, com foco na prevenção e no acolhimento dos cidadãos”, destacou.

O comandante da Guarda Civil Metropolitana, Vitor Freire, reforçou o compromisso dos agentes com a segurança do público. “Vamos estar atentos em todas as frentes. A atuação da Guarda será preventiva e ostensiva, com rondas constantes e pronta resposta para qualquer situação que exija intervenção,” explicou.

Operação integrada – O esquema de segurança contará com o trabalho integrado da Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e Polícia Científica. Estarão mobilizados cerca de 400 policiais, drones de videomonitoramento, viaturas, motos e ônibus. Câmeras de reconhecimento facial serão utilizadas em pontos estratégicos. Também haverá delegacia móvel, equipes de flagrante e patrulhamento especializado, incluindo atenção a vulneráveis e monitoramento de pessoas com tornozeleira.

Festa das Neves – A Prefeitura de João Pessoa iniciou, no último domingo, a programação da Festa das Neves 2025. No dia do aniversário de 440 anos da Capital, 05 de agosto, a cidade recebe o show do cantor Roberto Carlos, através de uma parceria público-privada com a Medow Entretenimento.

Conforme o edital, o investimento da Funjope será de R$ 1 milhão e a iniciativa privada deve investir mais R$ 2 milhões para completar o show que acontece numa área de 70 mil metros quadrados voltada ao público em geral, com entrada gratuita. Já a área privada, onde ficarão os camarotes e similares, será de 6.900 metros quadrados.

Para conferir a programação completa da Festa das Neves, clique neste link.