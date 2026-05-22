Saúde inaugura Centro de Diagnóstico por Imagem e entrega novo Raio-X para a população do Brejo paraibano — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), inaugurou, nesta sexta-feira (1º), o Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do Hospital Regional de Guarabira, no valor de R$ 9,2 milhões, e o novo Raio-X e laboratório de análises do Hospital Distrital de Belém, com investimentos de R$ 441 mil. Os equipamentos asseguram modernidade e aperfeiçoamento no atendimento de baixa, média e alta complexidade para a 2ª Região de Saúde.

O Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) do Hospital Regional de Guarabira, conta com uma estrutura moderna e equipamentos de ponta, preparado para realizar diversos procedimentos diagnósticos essenciais, dentre eles tomografia, ultrassonografia, Raio-X, endoscopia, colposcopia e mamografia. De acordo com o secretário executivo de Gestão de Rede de Unidades de Saúde, Patrick Almeida, o centro representa um avanço significativo na oferta de exames especializados para a população do Brejo paraibano.

“O CDI que estamos entregando hoje é uma parte da grande reforma que está acontecendo aqui no Regional Guarabira, que vai custar 31 milhões para o Estado. Com essa estrutura nós estamos garantindo tudo o que é necessário para dar o diagnóstico de alta complexidade e um atendimento integral para os usuários da região. Além disso, também entregamos dois geradores e dois transformadores para que essa estrutura funcione em pleno vapor sem correr risco de baixa de energia, tudo isso para assegurar ainda mais a proteção da população”, explicou Patrick Almeida.

Em Belém, foram entregues ao Hospital Distrital Luiz Alexandrino da Silva, o aparelho de Raio-X e o laboratório de análises. Os serviços contemplaram uma área de 27,44 m² para implantação de laboratório e de 53,89 m² para instalação do aparelho de Raio-X.

“Estamos entregando para a população um aparelho de radiografia digital, aposentamos os negatoscópios, que são aqueles exames que a gente precisava colocar a foto na parede contra a luz para que pudéssemos ver as alterações radiológicas dos pacientes. E também um laboratório de análises novo que vai fazer exames de bioquímica e exames hematológicos. Então o paciente que chegar hoje ao Hospital Distrital, terá todas as condições de fazer um diagnóstico completo, na baixa e média complexidade. Essa é a política de interiorização da saúde do Governo do Estado na prática, assegurando a toda população o acesso a assistência especializada de forma rápida, eficiente e perto de casa”, acrescentou o secretário executivo.

A SES participou ainda da 12ª audiência do Orçamento Democrático Estadual (ODE), na cidade de Bananeiras, onde foram assinados pelo governador da Paraíba, João Azevêdo, os convênios para custeios do Hospital Luiz Olegário da Silva, de Cacimba de Dentro, e do Hospital de Bananeiras, investimentos que somam quase R$ 2 milhões.

As plenárias do ODE 2025 seguem até o final de agosto, a próxima audiência acontece na quinta-feira (7), em Santa Luzia, e a SES estará presente para entrega de mais serviços e investimentos para a Saúde da Paraíba.