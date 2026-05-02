Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência empossa novos titulares e suplentes

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de João Pessoa (Comped/JP) realizou, nesta quarta-feira (21), a solenidade de posse dos conselheiros e conselheiras representantes da sociedade civil e do poder público para o biênio 2025/2027. A cerimônia aconteceu no auditório do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha e marca o início de um novo ciclo de atuação do colegiado, que integra a estrutura da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) do Município.

Durante a solenidade, foi oficializada a composição da mesa diretora do Conselho. A presidência passa a ser exercida por Denise Karina Lopes Bezerra, representante do Governo Municipal, enquanto a vice-presidência fica a cargo de Marina Felismina dos Santos, representante da sociedade civil.

Em sua fala, a nova presidente destacou que a gestão será marcada pela continuidade do trabalho desenvolvido nos últimos anos, especialmente no que diz respeito à construção e consolidação do Plano Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. “Esse mandato será uma continuidade do que construímos nesses dois anos de gestão. João Pessoa foi um município pioneiro ao construir o Plano Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e fico muito feliz em ter contribuído a partir da área da educação. Vamos seguir com esse desejo de discutir, debater, transformar, mudar e sensibilizar corações para a causa da pessoa com deficiência”, afirmou Denise Bezerra.

A presidente também ressaltou os desafios da nova função e a importância do trabalho coletivo. “Sei que será um desafio, mas não fujo de desafios. Gosto de aprender, inclusive aprendendo fazendo. Quero agradecer pela oportunidade de estar agora na presidência do Comped e contar sempre com as mãos de todos, porque quando juntamos nossas mãos, conseguimos ir mais longe”, completou.

A vice-presidente Marina Felismina destacou que, além da construção do Plano Municipal, o grande desafio da nova gestão será garantir sua efetivação prática, com o acompanhamento das ações previstas. “O Plano foi construído com muito esforço, com reuniões semanais, e hoje ele está legitimado por decreto. Mas agora é preciso que aconteça a efetivação”, pontuou.

Representantes governamentaisempossados:

Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc)

Titular: Zuleide Pereira Barbosa

Suplente: Wanda Cecília de Sousa Pereira Rique

Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes)

Titular: Francinaldo Santos do Nascimento

Suplente: Vinícius Barbosa Silva

Secretaria de Educação e Cultura (Sedec)

Titular: Denise Karina Lopes Bezerra

Suplente: Israel Dias da Silva Filho

Secretaria da Juventude, Esporte e Recreação (Sejer)

Titular: Olga da Gama Dias

Suplente: Fábio Alberto Dias

Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec)

Titular: Yaponira Santos da Silva

Suplente: José Alberto de Morais Cruz

Secretaria de Planejamento (Seplan)

Titular: Luís Octávio Mariano Rodrigues Pereira

Suplente: Gabriel Amorim de Aquino Regis

Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb)

Titular: Vivianne Kelly Azevedo de Macedo

Suplente: Janine Muniz Morais

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest)

Titular: Jessyka Gomes Barros Pedrosa

Suplente: Welando Santos de Lima

Secretaria de Infraestrutura (Seinfra)

Titular: Mateus Henrique da Costa Saldanha

Suplente: Gustavo Lisboa Machado

Secretaria de Turismo (Setur)

Titular: Luana Lucia Leite de Lucena

Suplente: José Augusto Carvalho das Neves

Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob)

Titular: Fábio Cirne Costa

Suplente: Rafaella de Oliveira Carvalho Alencar

Secretaria de Saúde (SMS)

Titular: Wellyson Bruno da Silva

Suplente: Simone de Lourdes Gonçalves da Silva

Representantes não governamentaisempossados:

Pessoa com aeficiência visual

Associação Paraibana de Cegos (Apace)

Titular: Marina Felismina dos Santos

Suplente: José Alberto de Melo

Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC)

Titular: Josefa Josineide Araújo Melo

Suplente: Vanessa Veloso de Sá

Pessoa com deficiência auditiva

Associação dos Surdos de João Pessoa (ASJP)

Titular: Elizangela de Lima Araújo

Suplente: Jonas de Melo Maciel

Associação Beneficente Mulheres do Bem (ABMDB)

Titular: Nelson Cavalcanti de Souza Filho

Suplente: Tassiana Farias de Nóbrega Cavalcanti

Pessoa com deficiência física

Associação Atlética das Pessoas com Deficiência da Paraíba (AAPD)

Titular: Carolina Vieira dos Santos

Suplente: Joan Lucas de Oliveira Alves

Centro Helena Holanda (CHH)

Titular: Maria de Fátima Duarte de Holanda

Suplente: Eliana Aparecida Ribeiro Martins

Pessoa com deficiência intelectual

Associação Paraibana de Equoterapia (ASPEQ/PB)

Titular: Eva Maria de Oliveira Silva

Suplente: Maria do Socorro Morato de Moura

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

Associação Integrada Mães de Autistas (A-IMA)

Titular: Elaine Cristina A. C. Araújo

Suplente: Paulo Roberto de P. Araújo

Pessoa com Síndrome de Down

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de João Pessoa (APAE-JP)

Titular: Adênio de Almeida Leite Junior

Suplente: Rosália Maria Lins Araújo

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PB)

Titular: Giovanna Castro Lemos Mayer

Suplente: Ricardson da Silva Dias

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)

Titular: Emmanuelle Carneiro de Mesquita

Suplente: Sindio Figueiredo de Albuquerque