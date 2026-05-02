Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência empossa novos titulares e suplentes
O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de João Pessoa (Comped/JP) realizou, nesta quarta-feira (21), a solenidade de posse dos conselheiros e conselheiras representantes da sociedade civil e do poder público para o biênio 2025/2027. A cerimônia aconteceu no auditório do Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha e marca o início de um novo ciclo de atuação do colegiado, que integra a estrutura da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) do Município.
Durante a solenidade, foi oficializada a composição da mesa diretora do Conselho. A presidência passa a ser exercida por Denise Karina Lopes Bezerra, representante do Governo Municipal, enquanto a vice-presidência fica a cargo de Marina Felismina dos Santos, representante da sociedade civil.
Em sua fala, a nova presidente destacou que a gestão será marcada pela continuidade do trabalho desenvolvido nos últimos anos, especialmente no que diz respeito à construção e consolidação do Plano Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. “Esse mandato será uma continuidade do que construímos nesses dois anos de gestão. João Pessoa foi um município pioneiro ao construir o Plano Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e fico muito feliz em ter contribuído a partir da área da educação. Vamos seguir com esse desejo de discutir, debater, transformar, mudar e sensibilizar corações para a causa da pessoa com deficiência”, afirmou Denise Bezerra.
A presidente também ressaltou os desafios da nova função e a importância do trabalho coletivo. “Sei que será um desafio, mas não fujo de desafios. Gosto de aprender, inclusive aprendendo fazendo. Quero agradecer pela oportunidade de estar agora na presidência do Comped e contar sempre com as mãos de todos, porque quando juntamos nossas mãos, conseguimos ir mais longe”, completou.
A vice-presidente Marina Felismina destacou que, além da construção do Plano Municipal, o grande desafio da nova gestão será garantir sua efetivação prática, com o acompanhamento das ações previstas. “O Plano foi construído com muito esforço, com reuniões semanais, e hoje ele está legitimado por decreto. Mas agora é preciso que aconteça a efetivação”, pontuou.
Representantes governamentaisempossados:
Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc)
Titular: Zuleide Pereira Barbosa
Suplente: Wanda Cecília de Sousa Pereira Rique
Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes)
Titular: Francinaldo Santos do Nascimento
Suplente: Vinícius Barbosa Silva
Secretaria de Educação e Cultura (Sedec)
Titular: Denise Karina Lopes Bezerra
Suplente: Israel Dias da Silva Filho
Secretaria da Juventude, Esporte e Recreação (Sejer)
Titular: Olga da Gama Dias
Suplente: Fábio Alberto Dias
Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec)
Titular: Yaponira Santos da Silva
Suplente: José Alberto de Morais Cruz
Secretaria de Planejamento (Seplan)
Titular: Luís Octávio Mariano Rodrigues Pereira
Suplente: Gabriel Amorim de Aquino Regis
Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb)
Titular: Vivianne Kelly Azevedo de Macedo
Suplente: Janine Muniz Morais
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest)
Titular: Jessyka Gomes Barros Pedrosa
Suplente: Welando Santos de Lima
Secretaria de Infraestrutura (Seinfra)
Titular: Mateus Henrique da Costa Saldanha
Suplente: Gustavo Lisboa Machado
Secretaria de Turismo (Setur)
Titular: Luana Lucia Leite de Lucena
Suplente: José Augusto Carvalho das Neves
Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob)
Titular: Fábio Cirne Costa
Suplente: Rafaella de Oliveira Carvalho Alencar
Secretaria de Saúde (SMS)
Titular: Wellyson Bruno da Silva
Suplente: Simone de Lourdes Gonçalves da Silva
Representantes não governamentaisempossados:
Pessoa com aeficiência visual
Associação Paraibana de Cegos (Apace)
Titular: Marina Felismina dos Santos
Suplente: José Alberto de Melo
Instituto dos Cegos da Paraíba Adalgisa Cunha (ICPAC)
Titular: Josefa Josineide Araújo Melo
Suplente: Vanessa Veloso de Sá
Pessoa com deficiência auditiva
Associação dos Surdos de João Pessoa (ASJP)
Titular: Elizangela de Lima Araújo
Suplente: Jonas de Melo Maciel
Associação Beneficente Mulheres do Bem (ABMDB)
Titular: Nelson Cavalcanti de Souza Filho
Suplente: Tassiana Farias de Nóbrega Cavalcanti
Pessoa com deficiência física
Associação Atlética das Pessoas com Deficiência da Paraíba (AAPD)
Titular: Carolina Vieira dos Santos
Suplente: Joan Lucas de Oliveira Alves
Centro Helena Holanda (CHH)
Titular: Maria de Fátima Duarte de Holanda
Suplente: Eliana Aparecida Ribeiro Martins
Pessoa com deficiência intelectual
Associação Paraibana de Equoterapia (ASPEQ/PB)
Titular: Eva Maria de Oliveira Silva
Suplente: Maria do Socorro Morato de Moura
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Associação Integrada Mães de Autistas (A-IMA)
Titular: Elaine Cristina A. C. Araújo
Suplente: Paulo Roberto de P. Araújo
Pessoa com Síndrome de Down
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de João Pessoa (APAE-JP)
Titular: Adênio de Almeida Leite Junior
Suplente: Rosália Maria Lins Araújo
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PB)
Titular: Giovanna Castro Lemos Mayer
Suplente: Ricardson da Silva Dias
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
Titular: Emmanuelle Carneiro de Mesquita
Suplente: Sindio Figueiredo de Albuquerque