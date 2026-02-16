PROJETO TRAPIÁ SEMENTE FECHA PARCERIA COM MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

Os representantes do Projeto Trapiá Semente, da Companhia Teatral Trapiá, do município de Caicó, estiveram presentes, nesta quarta-feira (8), na sede da Secretaria de Educação e Cultura (SEMEC), para discutir a implementação do Projeto em São José do Seridó.





De acordo com a coordenador de cultura da SEMEC, Xaulin Dantas, o Projeto Trapiá Semente objetiva a implementação de grupos de teatro e a produção de espetáculos, e foca adolescentes com idade entre 12 e 17 anos.





“O Projeto prioriza usuários do NUCA e alunos de escolas públicas. O Trapiá Semente está presente em Caicó e outros municípios do Seridó, e nesta etapa escolheu São José do Seridó para desenvolver suas atividades o que é muito bom para nossos jovens”, pontuou Xaulin Dantas, esclarecendo que a iniciativa é financiada pela Lei Câmara Cascudo e pelo grupo Neoenergia.





Também estiveram presentes na reunião: a titular da SEMEC, Juliana Dantas, o Mobilizador do NUCA, Melquides Medeiros, a secretária de Governo, Caline Souza, a coordenadora de educação infantil, Enilma Medeiros, a produtora Tatiane Fernandes e o arte-educador, Custódio Jacinto.