PROJETO TRAPIÁ SEMENTE FECHA PARCERIA COM MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

admin1

Os representantes do Projeto Trapiá Semente, da Companhia Teatral Trapiá, do município de Caicó, estiveram presentes, nesta quarta-feira (8), na sede da Secretaria de Educação e Cultura (SEMEC), para discutir a implementação do Projeto em São José do Seridó.


De acordo com a coordenador de cultura da SEMEC, Xaulin Dantas, o Projeto Trapiá Semente objetiva a implementação de grupos de teatro e a produção de espetáculos, e foca adolescentes com idade entre 12 e 17 anos.


“O Projeto prioriza usuários do NUCA e alunos de escolas públicas. O Trapiá Semente está presente em Caicó e outros municípios do Seridó, e nesta etapa escolheu São José do Seridó para desenvolver suas atividades o que é muito bom para nossos jovens”, pontuou Xaulin Dantas, esclarecendo que a iniciativa é financiada pela Lei Câmara Cascudo e pelo grupo Neoenergia.


Também estiveram presentes na reunião: a titular da SEMEC, Juliana Dantas, o Mobilizador do NUCA, Melquides Medeiros, a secretária de Governo, Caline Souza, a coordenadora de educação infantil, Enilma Medeiros, a produtora Tatiane Fernandes e o arte-educador, Custódio Jacinto.

