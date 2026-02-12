Abertas inscrições para as Olimpíadas do Conhecimento

A Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec) e a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) abriram as inscrições para a Olimpíada Intermunicipal de Ciências (OIC), o Desafio em História da Paraíba (DHPB) e a Olimpíada Paraibana de Matemática para os estudantes do ensino fundamental da rede pública.

“As Olimpíadas Científicas ou Olimpíadas do Conhecimento são desafios que vão muito além de premiações ou concessão de medalhas, pois permitem, de forma individual e coletiva, promover o incentivo ao estudo e à pesquisa, por meio de atividades específicas e provas que colocam os estudantes na condição de protagonistas desse processo”, disse o diretor de Difusão da Inovação e Tecnologia da Secitec, Silvio Rossi.

Olimpíada Intermunicipal de Ciências (OIC) – Será realizada presencialmente no dia 24 de outubro de 2025, na Central de Aulas do Campus I da UFPB, em João Pessoa, voltada para estudantes do 6º ao 1º ano do Ensino Médio, organizados em três níveis: Nível A (6º e 7º anos), Nível B (8º e 9º anos) e Nível C (1º ano do Ensino Médio).

As inscrições ocorreram até o dia 29 de agosto, exclusivamente pelo site oficial da olimpíada. Elas são realizadas pela coordenação da escola concorrente. As informações sobre as competições (Ciência, Matemática, História e Robótica) podem ser acessadas nos links abaixo. Por meio deles os competidores serão conduzidos para um site onde se encontra o regulamento.

A prova terá duração de três horas, das 9h às 12h, com recomendação de chegada às 8h e tolerância máxima de 30 minutos após o início, sem compensação de tempo. Cada participante deverá apresentar documento de identificação com foto e portar apenas caneta esferográfica azul ou preta. Durante a aplicação da prova, será proibido o uso de eletrônicos e qualquer tipo de consulta. A avaliação será composta por 20 questões objetivas de múltipla escolha, com conteúdo de Astronomia, Biologia, Física e Química, conforme o programa de estudos disponível no site da OIC-UFPB.

O gabarito e os resultados serão divulgados também pelo portal oficial. A olimpíada tem como objetivo estimular o interesse pela ciência e descobrir jovens talentos, promovendo o conhecimento científico entre alunos da educação básica.

Desafio em História da Paraíba (DHPB) – Voltada a estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, das redes pública e privada do Estado, que se inscrevem em equipes de três alunos com um professor orientador. A competição ocorre em formato híbrido, com fases eliminatórias on‑line via plataforma dedicada e uma final presencial nos dias 29 e 30 de novembro de 2025.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site oficial até 5 de setembro de 2025. As equipes são avaliadas em duas fases virtuais – cada uma com questões objetivas e tarefas, eliminatórias conforme notas de corte e desempenho mínimo –, seguidas por uma prova presencial para até 120 equipes classificadas. Durante a final presencial, apenas os estudantes realizam a atividade avaliativa sem ajuda do orientador, e o acesso ao local é restrito apenas aos participantes e membros da organização. Os pesos das fases aumentam progressivamente (1, 2 e 3), e os premiados (até as 48 melhores equipes) recebem medalhas de ouro, prata, bronze ou cristal, além de certificados, e todas as equipes recebem certificado de participação ou menção honrosa conforme posição final.

Olimpíada Paraibana de Matemática (OPM) – As inscrições vão até 15 de setembro e são realizadas exclusivamente pelo site oficial da competição e ocorrem dentro de um período específico. Competição gratuita destinada a estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental até o Ensino Médio, de escolas públicas e privadas de toda a Paraíba, dividida em três níveis: nível 1 (6º e 7º anos), nível 2 (8º e 9º anos) e nível 3 (ensino médio).

A prova será aplicada no dia 29 de novembro em uma única fase presencial, com duração de três horas (das 9h às 12h), em diversos polos distribuídos por cidades da Paraíba, como João Pessoa, Campina Grande, Cajazeiras, Sousa, Itabaiana, Patos e outros.

O estilo da prova é dissertativo (questões abertas), voltado ao desenvolvimento do raciocínio matemático e detecção de jovens talentos, com objetivos que incluem estimular o ensino da matemática, apoiar professores e promover integração entre estudantes e universidades como UFPB, UEPB e IFPB. Os resultados, gabaritos e demais informações complementares são divulgadas no portal oficial da OPM, e os participantes recebem certificados ou menções conforme a classificação final.

SERVIÇO:

Prazo para as inscrições:

OIC: Até 29 de agosto. Link: https://www.oicufpb.com.br/edital

DHPB: Até 05 de setembro. Link: https://dhpb.ifpb.edu.br/regulamento

OPM: Até 15 de setembro. Link: https://mat.ufpb.br/opm/