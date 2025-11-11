terça-feira, novembro 11, 2025
Esportes

Mirassol x Vasco ; Horário, Onde Assistir, Placar ao vivo, e Palpites para o Brasileirão Série A 2025

A partida entre Mirassol x Vasco é válida pelo  Brasileirão da série A DE 2025, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje  (02) 16l8h30 HS (horário de Brasília).  Assim, a partida tem Mirassol como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU Março e deve terminar apenas em Dezembro de 2025.

Confira a classificação do Campeonato aqui no MRNews

CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRO DE 2025

ONDE ASSISTIR O BRASILEIRÃO 2025?

O Campeonato Brasileiro de Futebol de 2025 será o primeiro a operar sob a Lei do Mandante, permitindo que clubes negociem individualmente os direitos de transmissão de seus jogos em casa. Essa mudança resultou na formação de duas ligas: a Liga do Futebol Brasileiro (LIBRA) e a Liga Forte União (LFU). A LIBRA, composta por clubes como Flamengo, Palmeiras e Grêmio, firmou um contrato de cinco anos com o Grupo Globo para a transmissão de jogos nas Séries A e B. Já a LFU, que inclui times como Corinthians, Vasco e Cruzeiro, distribuiu os direitos de transmissão entre Record, CazéTV e Amazon Prime Video. A Record transmitirá 38 jogos por temporada, a CazéTV exibirá partidas no YouTube, e a Amazon Prime Video terá uma partida exclusiva por rodada. Essas mudanças visam aumentar a competitividade do torneio e diversificar as plataformas de transmissão para os torcedores.

Vasco, Cruzeiro e Grêmio, e Bahia  Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras . Athlético-PR, São Paulo, CorinthiansBotafogo e  RB Bragantino, Santos

Mirassol

