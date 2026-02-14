Ações da PM apreendem fuzis, metralhadoras e drogas no Rio de Janeiro

Por MRNews



Equipes da Polícia Militar apreenderam nesta sexta-feira (1) nove fuzis, duas metralhadoras e grande quantidade de drogas em operações contra o crime organizado em comunidades na Baixada Fluminense e em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Desde o início do ano, a PM já apreendeu 408 fuzis, consideradas armas de guerra.

Em Duque de Caxias, na comunidade do Dique, equipes da PM apreenderam seis fuzis durante ações de varredura e vasculhamento. A operação ocorreu após um ataque armado a um policial militar da reserva, ocorrido na quinta-feira (31), que vitimou a irmã do policial e a sobrinha dele, uma criança de 3 anos de idade.

Também na baixada, no município de Japeri, criminosos armados atacaram policiais no bairro Jardim Delamare. Após o confronto, dois suspeitos foram atingidos e socorridos à Policlínica de Japeri, mas não resistiram aos ferimentos. Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre 38, um radiotransmissor, cocaína, maconha, embalagens de skank, trouxinhas de maconha e pedras de crack.

No Jardim América, zona norte do Rio de Janeiro, equipes do batalhão de Olaria apreenderam um fuzil calibre 5.56 e entorpecentes nas comunidades Furquim Mendes e Dique. Equipes do 41º BPM, de Irajá, apreenderam um fuzil calibre 5,56, no Complexo da Pedreira.

No Complexo da Reta, em Itaboraí, equipes do batalhão de Itaboraí e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) atuaram na recuperação de veículos roubados e na repressão aos roubos de automóveis. Na ação, os cães do BAC, localizaram um fuzil, duas metralhadoras e farta quantidade de material entorpecente.