O meia Nenê, principal nome do Botafogo-PB na temporada, foi anunciado nessa terça-feira (12) como comentarista da CazéTV para a cobertura da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Ele foi anunciado pelo canal em conjunto com três ex-jogadores. O “pacotão” de reforços conta com Ricardo Quaresma (ex-Porto), Rodrigo Caio (ex-Flamengo e São Paulo) e Djalminha (ex-Flamengo e La Coruna).

Craque do Botafogo-PB, Nenê é confirmado por canal e vai comentar a Copa do Mundo 2026. (Foto: João Neto / Botafogo-PB)

Todos eles vão comentar, junto do meio-campo do Belo, a maioria das partidas da Copa do Mundo, transmitidas pela CazéTV.

Essa confirmação chamou atenção da torcida do Belo. Isso porque a Série C do Campeonato Brasileiro não será paralisada durante o período do Mundial. Atualmente na 15ª colocação da Terceirona, o Botafogo-PB terá cinco compromissos entre os dias 11 de junho e 19 de julho, intervalo em que acontece a Copa.

Nas redes sociais, Nenê explicou que o acordo com a emissora já estava definido antes mesmo de acertar com o clube paraibano. O camisa 10 também garantiu que não pretende deixar o Belo antes do fim da campanha na Série C.

“Já estava contratado antes de assinar com o Belo, só vou sair do Belo depois de subir para Série B”, afirmou o jogador.

Craque do Botafogo-PB, Nenê é confirmado por canal e vai comentar a Copa do Mundo 2026. (Foto: Divulgação / CazéTV)

Contratado como principal reforço do Botafogo-PB para a temporada 2026, o veterano de 44 anos soma números importantes em pouco mais de três meses de clube. Até aqui, Nenê marcou seis gols e distribuiu duas assistências, participando diretamente de oito gols da equipe.

Além do desempenho individual, o meia teve papel decisivo na conquista do Campeonato Paraibano de 2026, título que encerrou um jejum de sete anos sem conquistas estaduais do Belo.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba