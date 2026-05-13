Ex-secretário publica nota sobre denúncia do Gaeco que aponta R$ 10,3 milhões em desvios

divulgação/Secom-PB

O ex-secretário de Desenvolvimento Humano e Administração do Estado, Tibério Limeira, publicou uma nota com o seu posicionamento sobre a denúncia apresentada pelo Ministério Público – que aponta desvios de R$ 10,3 milhões no Programa Prato Cheio do Governo do Estado.

As supostas irregularidades teriam ocorrido entre 2021 e 2023.

O ex-auxiliar é um dos 8 denunciados pelo MP no procedimento. De acordo com o documento, ele teria recebido R$ 50 mil em propina enquanto estava no comando da ‘Pasta’.

Na nota, Tibério afirma que “é profundamente preocupante que, em um Estado Democrático de Direito, um cidadão seja exposto publicamente antes mesmo de exercer plenamente o seu direito constitucional de defesa. Mais grave ainda é constatar que jamais fui chamado para prestar esclarecimentos em qualquer fase investigativa relacionada aos fatos agora divulgados”.

Confira a nota na íntegra

NOTA À IMPRENSA

Recebo com absoluta perplexidade a informação de que fui novamente denunciado no âmbito de fatos relacionados ao Hospital Padre Zé, tomando conhecimento não por meio de comunicação oficial, mas através de vazamentos seletivos para setores da imprensa.

É profundamente preocupante que, em um Estado Democrático de Direito, um cidadão seja exposto publicamente antes mesmo de exercer plenamente o seu direito constitucional de defesa. Mais grave ainda é constatar que jamais fui chamado para prestar esclarecimentos em qualquer fase investigativa relacionada aos fatos agora divulgados.

Causa estranheza o fracionamento sucessivo de fatos inseridos no mesmo contexto investigativo, com o aparente objetivo de multiplicar denúncias, ampliar artificialmente repercussões midiáticas e promover desgaste público continuado. Tal prática compromete a necessária imparcialidade que deve nortear qualquer persecução penal séria e responsável.

Repudio toda tentativa de instrumentalização das instituições, seja por meio do uso político de investigações, seja através de vazamentos direcionados que violam garantias fundamentais e alimentam julgamentos antecipados perante a opinião pública.

Sempre pautei minha vida pública pela legalidade, pela transparência e pelo compromisso com o interesse coletivo. Ressalto que, no recente mês de abril, a Corte de Contas apresentou o relatório de uma inspeção especial específica relacionada com os convênios da SEDH com o Hospital Padre Zé, não constatando nenhuma irregularidade nestes convênios durante o período em que exerci a função de Secretário de Desenvolvimento Humano da Paraíba.

Não aceitarei que minha trajetória pública, construída com trabalho e responsabilidade, seja alvo de perseguição política travestida de atuação institucional, especialmente em um contexto pré-eleitoral, no qual determinados setores parecem mais interessados em produzir desgaste político do que em buscar a verdade dos fatos.

Confio na Justiça, no devido processo legal e na plena demonstração da minha inocência.

Tibério Limeira