Mais dois suplentes do Republicanos assumem mandato na ALPB nesta terça-feira

O partido Republicanos aproveitou a reta final dos trabalhos na Assembleia Legislativa da Paraíba para fazer uma nova rodada de licenças para contemplar os suplentes do partido. A partir desta terça-feira (19), saem a deputada Francisca Motta e o deputado Bosco Carneiro e chegam os suplentes Juscelino do Peixe e Maria Leonice Lopes.

Francisca Motta solicitou à Mesa da Casa uma licença de 121 dias, sendo quatro para tratamento de saúde e outras 171 dias sem vencimentos, para tratar assuntos particulares.

O pedido foi para viabilizar a chegada de Leonice, que tomou posse na sessão itinerante na manhã desta terça-feira (19) em Conceição, no Sertão paraibano. Leonice Lopes é ex-prefeita em Boa Ventura.

Já o deputado Bosco Carneiro deverá ter o pedido de licença formalizado na segunda sessão itinerante do dia, no município de Itaporanga, no Sertão paraibano, que será realizada às 17h.

A vaga será ocupada pelo suplente Juscelino do Peixe, aliado do ex-prefeito de Sapé e ex-secretário Executivo da Pesca da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca da Paraíba, na gestão João Azevêdo.

Com a chegada de Juscelino e Leonice, o Republicanos passa a contar com quatro suplentes na titularidade. Além deles estão na Casa Silvia Benjamin e Alexandre de Zezé, que já assumiram os lugares de Michel Henrique e Danielle do Vale.

A nova bancada da ALPB deverá votar a Lei Orçamentária Anual 2024, quando deverá ser encerrado os trabalhos legislativos deste ano. Os deputados só retornam as atividades no primeiro 1º dia de fevereiro.