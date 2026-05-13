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Prefeitura avança na conclusão do asfaltamento da Avenida Getúlio Vargas em Currais Novos

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A Prefeitura de Currais Novos segue avançando nas obras de asfaltamento da Avenida Getúlio Vargas, uma das principais vias urbanas do município. Com a execução da 2ª e 3ª etapas do projeto, a obra alcançará um total de 17.629,53m² de pavimentação asfáltica, promovendo melhorias na mobilidade urbana e na fluidez do trânsito da cidade.

O projeto contempla diferentes trechos da avenida: entre as ruas Dr. Walker Macedo e João Alfredo, da Rua João Alfredo até a Rua José Milanês, além dos segmentos entre a Rua José Milanês e a Rua José Bento de Souza, e entre a Rua José Bento de Souza e a Avenida Cândido Dantas.

Na 2ª etapa, a Prefeitura iniciou a pavimentação do trecho compreendido entre a Rua Dr. Walker Macedo e a Rua João Alfredo, com área total de 3.609,33m² e investimento de R$ 271.984,95.

Já a 3ª etapa contempla o trecho entre a Rua José Bento de Souza e a Avenida Cândido Dantas, somando 3.649,00m² de nova pavimentação asfáltica.

O prefeito Lucas Galvão destacou a importância da obra para a cidade. “A Avenida Getúlio Vargas é uma das principais vias de Currais Novos. Ela atravessa a cidade e liga diversos bairros, o que torna essa obra fundamental para melhorar a fluidez do trânsito e garantir mais mobilidade urbana”, afirmou.

Com a conclusão das etapas já executadas e em andamento, a Prefeitura reforça o compromisso com a modernização da infraestrutura viária e o desenvolvimento urbano de Currais Novos.

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