Prefeitura de João Pessoa convoca população para adesão ao ‘Dia D’ de Multivacinação no próximo sábado

A Prefeitura de João Pessoa realiza, no próximo sábado (16), o ‘Dia D’ de Multivacinação, com uma grande mobilização de saúde para ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população contra diversas doenças preveníveis, especialmente a Influenza. A ação acontecerá em todas as salas de vacina da Capital, das 8h às 12h, além dos quatro pontos móveis estrategicamente distribuídos pela cidade, que funcionarão até 16h.

O chamamento é direcionado, principalmente, às pessoas que integram os grupos prioritários e ainda não se vacinaram contra a gripe ou estão com doses de outros imunizantes em atraso. “A convocação se estende a toda a família, para que crianças, adolescentes, adultos e idosos atualizem a caderneta de vacinação. Este é um dia de mobilização preventiva, voltado à conscientização e à busca pela proteção por meio da vacinação”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Durante o Dia D, serão ofertadas a vacina contra Influenza e a atualização do cartão vacinal com os imunizantes do calendário nacional. A única exceção será a vacina contra a dengue, que por orientação do Ministério da Saúde (MS), continuará sendo aplicada exclusivamente nas salas de vacina das unidades de saúde da família (USFs) e nas policlínicas municipais.

A campanha de vacinação contra a gripe segue até o dia 30 de maio e tem como meta atingir 90% de cobertura vacinal entre os grupos prioritários. No entanto, os índices atuais ainda estão baixos. De acordo com dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), a cobertura vacinal entre crianças, idosos e gestantes em João Pessoa está em 23,50%. O cenário reforça o alerta dos profissionais de saúde sobre a necessidade da adesão da população elegível à vacinação.

A vacina disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) protege contra três cepas do vírus, que são Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B, sendo considerada uma das formas mais eficazes de prevenção contra casos graves, internações e mortes provocadas pela doença.

Neste primeiro momento, a vacinação está sendo destinada exclusivamente aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, entre eles crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, povos quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas em situação de rua, professores, profissionais das forças de segurança e das Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e portuários, além de pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais.

Também fazem parte do público-alvo funcionários dos Correios, população privada de liberdade, trabalhadores do sistema prisional e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

Dados epidemiológicos – Segundo dados do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, do Ministério da Saúde, os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por Influenza em João Pessoa cresceram significativamente nos últimos anos. Após um período de baixa entre 2019 e 2021, os registros aumentaram a partir de 2022, com pico em 2025, quando foram contabilizados 132 casos. Em 2026, até o momento, já são 529 notificações e, 318 casos confirmados, número superior ao observado no mesmo período do ano passado.

Os óbitos também preocupam. Em 2022, foram registradas 29 mortes por Influenza em João Pessoa. Já em 2025, apesar do aumento expressivo no número de casos, houve 19 óbitos. Em 2026, 15 mortes pela doença já foram confirmadas, a maioria dos casos são de pessoas acima de 60 anos. “O cenário analisado sugere maior circulação do vírus e reforça a importância da adesão da população à vacinação para redução de casos, agravamentos e óbitos”, complementou Fernando Virgolino.

Documentação necessária – Para receber a vacina, é importante apresentar documento oficial com foto, CPF ou Cartão SUS e a caderneta de vacinação. Pessoas com comorbidades devem apresentar também laudo ou comprovante da condição clínica.

Saiba quais locais e horários dos serviços neste sábado:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: 8h às 12h

(Exceção da USF Cruz das Armas III)



Policlínicas Municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe e Praias)

Horário: 8h às 12h



Centro Municipal de Imunização – Torre

Horário: 8h às 12h



Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube

Horário: 8h às 16h

Shopping Tambiá – Tambiá

Horário: 9h às 16h



Shopping Sul – Bancários

Horário: 10h às 16h

Mix Mateus – Unidade Valentina Figueiredo

(R. Brasilino Alves da Nóbrega – Valentina de Figueiredo)

Horário: 10h às 16h