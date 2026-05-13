Por MRNews



Visa lança novo serviço Fast Track e promete reduzir filas em aeroportos internacionais

Os clientes da Visa agora contam com uma nova ferramenta voltada para quem deseja economizar tempo durante viagens internacionais. O aplicativo Visa Airport Companion passou a disponibilizar o novo serviço Visa Fast Track, funcionalidade que permite reservar acesso prioritário às filas de inspeção de segurança em aeroportos ao redor do mundo.

A novidade já aparece disponível em diversos aeroportos internacionais, incluindo hubs bastante movimentados como Guarulhos, Madri, Doha, Dubai e Bangkok.

Novo serviço da Visa funciona como “fura fila” em aeroportos

O Visa Fast Track chega com a proposta de agilizar a passagem dos passageiros pelo controle de segurança, reduzindo o tempo gasto em filas nos aeroportos.

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O funcionamento é simples: o viajante acessa o aplicativo Visa Airport Companion, escolhe o aeroporto participante, seleciona o horário desejado e realiza o pagamento diretamente pela plataforma.

Após a confirmação, o sistema envia um voucher digital que deve ser apresentado junto ao cartão de embarque no momento do acesso à fila prioritária.

Diferença entre Visa Fast Pass e Visa Fast Track

Apesar dos nomes parecidos, os serviços possuem diferenças importantes.

Visa Infinite Fast Pass

O Fast Pass é um benefício gratuito oferecido para clientes Visa Infinite emitidos no Brasil.

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Atualmente, ele funciona em aeroportos como:

Aeroporto Internacional de Guarulhos

Aeroporto Internacional do Galeão

Nesses locais, os passageiros conseguem utilizar filas exclusivas no raio-x sem custo adicional.

Visa Fast Track

Já o novo Fast Track é um serviço pago e internacional, disponível em mais de 30 aeroportos espalhados pelo mundo.

A principal proposta é permitir que o cliente faça uma espécie de “agendamento” para acessar uma fila prioritária no controle de segurança.

Aeroportos já contam com o novo serviço

O Visa Fast Track já aparece disponível em alguns dos aeroportos mais movimentados do mundo.

Confira alguns exemplos:

Aeroporto Valor aproximado Guarulhos (GRU) US$ 18 Madri (MAD) US$ 20 Dubai (DXB) US$ 27 Doha (DOH) US$ 38 Roma (FCO) US$ 8 Bangkok (BKK) US$ 49

Os valores variam conforme o aeroporto e também podem mudar dependendo do período da viagem e da disponibilidade do serviço.

Regras mudam conforme o aeroporto

Um detalhe importante é que cada aeroporto possui regras próprias para utilização do Fast Track.

Entre os pontos que podem variar estão:

Política de cancelamento

Quantidade de acompanhantes permitidos

Idade mínima para gratuidade infantil

Horários disponíveis

Tipo de terminal participante

Em alguns casos, o cancelamento pode ser feito com reembolso até 48 horas antes da utilização.

Serviço pode ajudar em conexões apertadas

A novidade pode ser especialmente útil para passageiros que enfrentam conexões curtas em grandes hubs internacionais.

Em horários de pico, aeroportos como Doha, Dubai, Londres e Madri costumam registrar longas filas no controle de segurança, principalmente em períodos de férias e alta temporada.

Para muitos passageiros, pagar entre US$ 15 e US$ 30 pode acabar sendo vantajoso para evitar o risco de perder um voo internacional.

Como utilizar o Visa Fast Track

O processo de reserva acontece diretamente no aplicativo Visa Airport Companion.

Passo a passo:

Fazer login no aplicativo Escolher o aeroporto participante Selecionar o serviço Fast Track Definir data e horário Informar quantidade de passageiros Efetuar o pagamento Receber o voucher digital

Em alguns aeroportos, também pode ser necessário informar os dados do voo.

Visa amplia foco em benefícios para viajantes

O lançamento do Fast Track reforça a estratégia da Visa de expandir seus benefícios voltados para o público de viagens premium.

Nos últimos anos, a empresa ampliou investimentos em:

Salas VIP

Concierge

Benefícios aeroportuários

Proteções de viagem

Experiências internacionais

Agora, o foco passa também pela redução do tempo gasto em processos aeroportuários, algo cada vez mais valorizado por passageiros frequentes.

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