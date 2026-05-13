Visa lança novo serviço Fast Track e promete reduzir filas em aeroportos internacionais
Por MRNews
Visa lança novo serviço Fast Track e promete reduzir filas em aeroportos internacionais
Os clientes da Visa agora contam com uma nova ferramenta voltada para quem deseja economizar tempo durante viagens internacionais. O aplicativo Visa Airport Companion passou a disponibilizar o novo serviço Visa Fast Track, funcionalidade que permite reservar acesso prioritário às filas de inspeção de segurança em aeroportos ao redor do mundo.
A novidade já aparece disponível em diversos aeroportos internacionais, incluindo hubs bastante movimentados como Guarulhos, Madri, Doha, Dubai e Bangkok.
Novo serviço da Visa funciona como “fura fila” em aeroportos
O Visa Fast Track chega com a proposta de agilizar a passagem dos passageiros pelo controle de segurança, reduzindo o tempo gasto em filas nos aeroportos.
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O funcionamento é simples: o viajante acessa o aplicativo Visa Airport Companion, escolhe o aeroporto participante, seleciona o horário desejado e realiza o pagamento diretamente pela plataforma.
Após a confirmação, o sistema envia um voucher digital que deve ser apresentado junto ao cartão de embarque no momento do acesso à fila prioritária.
Diferença entre Visa Fast Pass e Visa Fast Track
Apesar dos nomes parecidos, os serviços possuem diferenças importantes.
Visa Infinite Fast Pass
O Fast Pass é um benefício gratuito oferecido para clientes Visa Infinite emitidos no Brasil.
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Atualmente, ele funciona em aeroportos como:
- Aeroporto Internacional de Guarulhos
- Aeroporto Internacional do Galeão
Nesses locais, os passageiros conseguem utilizar filas exclusivas no raio-x sem custo adicional.
Visa Fast Track
Já o novo Fast Track é um serviço pago e internacional, disponível em mais de 30 aeroportos espalhados pelo mundo.
A principal proposta é permitir que o cliente faça uma espécie de “agendamento” para acessar uma fila prioritária no controle de segurança.
Aeroportos já contam com o novo serviço
O Visa Fast Track já aparece disponível em alguns dos aeroportos mais movimentados do mundo.
Confira alguns exemplos:
|Aeroporto
|Valor aproximado
|Guarulhos (GRU)
|US$ 18
|Madri (MAD)
|US$ 20
|Dubai (DXB)
|US$ 27
|Doha (DOH)
|US$ 38
|Roma (FCO)
|US$ 8
|Bangkok (BKK)
|US$ 49
Os valores variam conforme o aeroporto e também podem mudar dependendo do período da viagem e da disponibilidade do serviço.
Regras mudam conforme o aeroporto
Um detalhe importante é que cada aeroporto possui regras próprias para utilização do Fast Track.
Entre os pontos que podem variar estão:
- Política de cancelamento
- Quantidade de acompanhantes permitidos
- Idade mínima para gratuidade infantil
- Horários disponíveis
- Tipo de terminal participante
Em alguns casos, o cancelamento pode ser feito com reembolso até 48 horas antes da utilização.
Serviço pode ajudar em conexões apertadas
A novidade pode ser especialmente útil para passageiros que enfrentam conexões curtas em grandes hubs internacionais.
Em horários de pico, aeroportos como Doha, Dubai, Londres e Madri costumam registrar longas filas no controle de segurança, principalmente em períodos de férias e alta temporada.
Para muitos passageiros, pagar entre US$ 15 e US$ 30 pode acabar sendo vantajoso para evitar o risco de perder um voo internacional.
Como utilizar o Visa Fast Track
O processo de reserva acontece diretamente no aplicativo Visa Airport Companion.
Passo a passo:
- Fazer login no aplicativo
- Escolher o aeroporto participante
- Selecionar o serviço Fast Track
- Definir data e horário
- Informar quantidade de passageiros
- Efetuar o pagamento
- Receber o voucher digital
Em alguns aeroportos, também pode ser necessário informar os dados do voo.
Visa amplia foco em benefícios para viajantes
O lançamento do Fast Track reforça a estratégia da Visa de expandir seus benefícios voltados para o público de viagens premium.
Nos últimos anos, a empresa ampliou investimentos em:
- Salas VIP
- Concierge
- Benefícios aeroportuários
- Proteções de viagem
- Experiências internacionais
Agora, o foco passa também pela redução do tempo gasto em processos aeroportuários, algo cada vez mais valorizado por passageiros frequentes.
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