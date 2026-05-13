Tom Jobim roubou um beijo dela, e Tarso de Castro foi seu namorado

Dizem que, durante um voo, Tom Jobim, o maior compositor popular do Brasil, roubou um beijo da atriz estadunidense Candice Bergen. Se for lenda, fiquemos com ela.

Lenda ou realidade, o fato é que Tom Jobim fez uma música para Candice Bergen. O título – Bonita – é em português, mas a letra, do próprio Tom, é originalmente em inglês.

“What can I say to you, bonita/What magic word would capture you”. “O que eu posso dizer para você, bonita?/Que palavra mágica capturaria você?”. Até Sinatra gravou.

O jornalista brasileiro Tarso de Castro foi namorado de Candice Bergen. Aí não é lenda. É a pura realidade. Passaram dias entregues ao amor num quarto de hotel no Rio.

Mais tarde, Candice Bergen casou com o cineasta francês Louis Malle. Malle era baixinho. Tom Jobim consolou Tarso de Castro com um trocadilho: “Dos males, o menor”.

Nos anos 1960, Candice Bergen e seu namorado moraram numa casa em Los Angeles. Alugada a Roman Polanski, a mansão foi cenário do assassinato de Sharon Tate.

Sharon Tate, a mulher de Polanski, estava com oito meses de gravidez. Charles Manson e sua “família” não queriam matar Tate. O alvo, na verdade, era o namorado de Candice.

A Candice Bergen que mais me marcou foi a de Ânsia de Amar, filme de 1971. O diretor Mike Nichols se projetara quatro anos antes com A Primeira Noite de um Homem.

No original, Ânsia de Amar se chama Carnal Knowledge. Além de Candice, Ânsia de Amar tem no elenco Jack Nicholson, Ann-Margret e o cantor Art Garfunkel.

Candice Bergen é uma das mulheres mais lindas do cinema do seu tempo. Sábado passado, nove de maio de 2026, Candice Bergen completou 80 anos.