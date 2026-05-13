Seinfra intensifica serviços na rede de drenagem para evitar alagamentos durante chuvas intensas

A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) segue com os serviços de manutenção diária e, nesta quarta-feira (13), intensifica os trabalhos na rede de drenagem para evitar alagamentos nas vias durante as chuvas intensas. Esses serviços são executados pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem.

As equipes estão de prontidão e realizando rondas em diversos bairros para coibir pontos de alagamentos e transtornos à população. Essa manutenção é realizada diariamente para evitar alagamentos nas vias, pois o descarte irregular de lixo impede o escoamento normal das águas da chuva. A Seinfra orienta que os resíduos sejam descartados nas lixeiras para evitar a obstrução das galerias.

Tapa-buraco – Já a operação tapa-buraco recupera, nesta quarta-feira, a malha viária nos seguintes bairros: Jardim Cidade Universitária, Cruz das Armas, Jaguaribe, Cuiá, Bessa, Pedro Gondim, Cristo Redentor, Mandacaru, Gramame, Valentina Figueiredo, Bairro dos Estados, Bairro dos Ipês, José Américo, Torre, Tambaú, Tambauzinho, Ernani Sátiro, João Paulo II, Mangabeira, Manaíra, Costa do Sol, Costa e Silva, Ernesto Geisel, Bancários, Expedicionários, Jardim Planalto e Cabo Branco.

Atendimento – Os serviços de manutenção da Seinfra podem ser solicitados por meio do ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O aplicativo está disponível nas lojas Google Play e Apple Store, gratuitamente.