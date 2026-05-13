Procon-PB fiscaliza 15 postos em João Pessoa e Campina Grande em parceria com ANP — Governo da Paraíba

O Procon Estadual da Paraíba realizou mais uma etapa da Operação Combustível Limpo, uma força-tarefa de fiscalização desenvolvida em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Nesta fase da operação, foram fiscalizados 15 postos de combustíveis nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, reforçando o trabalho contínuo de monitoramento e conformidade na comercialização de combustíveis na Paraíba.

Durante as fiscalizações, os agentes realizam testes de densidade dos combustíveis, verificações da volumetria das bombas de abastecimento e análises da qualidade dos produtos vendidos nos estabelecimentos. A operação também inclui a fiscalização dos preços praticados, fortalecendo o controle sobre o mercado de combustíveis no estado.

A ação busca evitar prejuízos causados por adulterações, divergências no volume abastecido ou informações irregulares. Segundo Félix Neto, superintendente do Procon-PB, o trabalho contínuo de fiscalização reforça o compromisso do órgão com a transparência e a segurança nas relações de consumo. “Nosso objetivo é garantir que o consumidor tenha confiança no abastecimento e receba um combustível dentro dos padrões de qualidade e conformidade”, destacou.

A operação amplia o monitoramento sobre possíveis irregularidades no setor, e atua de forma preventiva, fortalecendo o controle sobre o mercado de combustíveis no estado. Apesar das diligências realizadas pelo Procon-PB, não foram constatadas alterações ou irregularidades nos combustíveis avaliados.

O Procon-PB destaca que as fiscalizações têm avanço previsto para diferentes regiões da Paraíba, ampliando o alcance das ações e fortalecendo a segurança nas relações de consumo. O órgão orienta que consumidores que identificarem qualquer suspeita de irregularidade denunciem por meio dos canais oficiais de atendimento.