I TORNEIO DO DIA DOS PAIS É ADICIONADO AO CALENDÁRIO ESPORTIVO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

No domingo, 13 de agosto, a Comunidade Caatinga Grande, localizada na zona rural de São José do Seridó, foi palco da emocionante primeira edição do Torneio do Dia dos Pais. Este evento não apenas rendeu homenagens aos pais da comunidade e de São José do Seridó, mas também marcou a inauguração da mais nova quadra de esportes, ocorrida no dia anterior.



O torneio contou com a participação ativa de 20 equipes, todas ansiosas por conquistar o título dessa competição memorável, que teve lugar na quadra de esportes Francisco Manoel da Silva, também conhecida como Quadra Chico Matias.



A equipe ADSJ Futsal emergiu como a grande campeã do torneio, enquanto a equipe X conquistou a posição de vice-campeã. Além da glória esportiva, as equipes foram agraciadas com prêmios em dinheiro, troféus e medalhas. Destacaram-se também os artilheiros, o melhor jogador e o goleiro mais valioso.



Pedro Henrique, secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, expressou: “Este Torneio dos Pais agora se consolida como parte fundamental do nosso calendário esportivo, sob os auspícios da SEJEL. Com o apoio incansável da gestão representada por Jackson Dantas e Ricardo Medeiros, nossa meta será impulsionar o aumento da participação das equipes e da população da Comunidade Caatinga Grande, um celeiro promissor de talentos esportivos.”

