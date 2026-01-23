Governo entrega cartilha educativa sobre gestão de resíduos a comerciantes da orla de João Pessoa — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), realizou, nesta quarta-feira (21), no Busto de Tamandaré, em João Pessoa, a entrega da cartilha educativa ‘Minha Praia – Da Minha Praia eu cuido’, direcionada aos estabelecimentos comerciais instalados na orla da capital.

A iniciativa teve como foco orientar comerciantes e trabalhadores sobre o descarte correto de resíduos sólidos e a manutenção adequada das caixas de gordura e efluentes líquidos (esgotos), contribuindo para a prevenção de impactos ambientais e evitando possíveis autuações, multas ou embargos decorrentes do descumprimento da legislação ambiental.

Durante a ação, a equipe técnica da Semas percorreu bares, restaurantes, quiosques e hotéis da área, distribuindo o material e conversando diretamente com empresários e funcionários. O contato direto permitiu esclarecer dúvidas e reforçar práticas simples que contribuem para a preservação da orla e para o cumprimento da legislação ambiental.

De acordo com a secretária de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rafaela Camaraense, a iniciativa teve caráter educativo e preventivo. “A campanha foi pensada para esclarecer dúvidas e reduzir erros que possam prejudicar o meio ambiente ou gerar transtornos para os próprios comerciantes. Informação e orientação são fundamentais para uma orla mais organizada e sustentável”, destacou.

A cartilha ‘Minha Praia – Da Minha Praia eu cuido’ está disponível para consulta no site oficial da Semas, no endereço:https://paraiba.pb.gov.br/diretas/secretaria-do-meio-ambiente-e-sustentabilidade/arquivos/ok15jan26-cartilha-minha-praia_compressed.pdf

Operação Orla Limpa – A entrega do material integrou as ações da Operação Orla Limpa, instituída no dia 8 de janeiro, durante reunião no Ministério Público da Paraíba (MPPB), com a participação da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Companhia de Água e Esgotos da Paraíba(Cagepa), Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) e da Prefeitura de João Pessoa, por meio das Secretarias de Meio Ambiente e de Infraestrutura.

A operação tem como objetivo identificar e corrigir irregularidades nos sistemas de esgotamento sanitário, prevenindo danos ambientais na faixa litorânea de João Pessoa. Nos últimos dias, a atuação conjunta dos órgãos já resultou na notificação de diversos empreendimentos da orla marítima.

Como parte das ações de transparência, no dia 15 de janeiro foi lançado o site oficial da Operação Orla Limpa (www.orlalimpa.com.br), que permite o registro de denúncias relacionadas a problemas no esgotamento sanitário. As informações enviadas pela população são encaminhadas aos órgãos responsáveis para análise e adoção das providências necessárias.