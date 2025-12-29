SÃO JOSÉ DO SERIDÓ AVANÇA NA IMUNIZAÇÃO CONTRA A COVID-19

De acordo com o vacinômetro atualizado na última sexta-feira (27), pela Secretaria de Saúde (Sesad) de São José do Seridó, o município tem avançado positivamente na imunização da população contra o novo coronavírus.





Mais de 90% dos são-josé-seridoenses (90,5%), acima de 18 anos, estão parcialmente imunizados com a D1 contra a COVID-19. O mesmo comparativo, quando levada em consideração a totalidade da população local – segundo estimativas do IBGE 2021 atingiu a marca de 4.696 habitantes – esse número de são-josé-seridoenses, parcialmente vacinados, fica na marca de 70,6% da população.





“Já temos 38,3% da população acima de 18 anos totalmente imunizada com a D2 ou com a dose única das vacinas contra o novo coronavírus. Quando levamos em conta a população totalmente imunizada com a D2 ou com a dose única, sem delimitarmos o público-alvo acima de 18 anos, esse número de pessoas totalmente vacinadas é de 29,8%”, frisou Elizabete Macedo, responsável técnica pela imunização contra a COVID-19 em São José do Seridó, apontando que a população acima de 18 anos no município, segundo o sistema “RN + Vacinas”, é de 3.316 pessoas.





Até o presente momento as vacinas utilizadas em São José do Seridó, contra a COVID-19, foram: Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen.





AÇÕES





Nesta segunda-feira (30) 40 profissionais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), atuantes na educação básica de São José do Seridó, receberam a D2 do imunizante Astrazeneca/Oxford.





Uma nova ação está programada para ocorrer na próxima quarta-feira (1). O público-alvo será formado por são-josé-seridoense com comorbidades que tomaram a D1 da Oxford/Astrazenca em 09 de junho. A vacinação ocorrerá entre 7h30 e 11h no Ginásio de Esportes Pedro Laurentino de Medeiros.