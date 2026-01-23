sexta-feira, janeiro 23, 2026
Coordenadoria LGBT de João Pessoa articula programação para o Dia da Visibilidade Trans

29 de janeiro

Coordenadoria LGBT de João Pessoa articula programação para o Dia da Visibilidade Trans


A Coordenadoria de Promoção à Cidadania LGBT de João Pessoa realizou, na manhã desta quarta-feira (21), uma reunião de planejamento para tratar sobre programação do Dia da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de Janeiro em todo o país. A ação será feita em parceria com o Movimento Espírito Lilás e Cordel Vida.

O evento acontecerá na sede do Movimento Espírito Lilás e Cordel Vida, situado à Avenida Duque de Caxias, nº 59, e acontecerá a partir das 10h. Na programação, haverá ofertas de vários serviços para a comunidade, como café da manhã, inscrição no CadÚnico, saúde e roda de conversas sobre assuntos importantes para a população trans.

Para o coordenador de Promoção à Cidadania LGBT, Geraldo Filho, a ação chama a atenção para a situação das pessoas trans e salienta as políticas públicas que estão sendo empregadas para garantir dignidade a homens e mulheres trans.“É muito importante para a gestão municipal zelar pelos direitos de todas as pessoas, sem discriminação. Esse é o papel da Coordenadoria ao realizar uma programação voltada para dar visibilidade às demandas de uma população que ainda sofre muito preconceitos”, ressaltou.

