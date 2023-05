Gabarito preliminar do concurso da câmara de Cajazeiras é divulgado

Compartilhe















O gabarito preliminar das provas do concurso da Câmara de Cajazeiras, com 24 vagas, foi divulgado. As provas objetivas aconteceram neste domingo (14) e o resultado está disponível no site da empresa organizadora.

Confira: gabarito preliminar.

Confira: edital do concurso.

Concurso da Câmara de Cajazeiras

O concorrentes aos cargos de motorista AB, intérprete de libras e assistente administrativo ainda passarão por prova prática que está prevista para o dia 4 de junho.

O resultado oficial das provas objetivas está previsto para o dia 31 de maio. A convocação será feita através do site da empresa organizadora.

A seleção do concurso é para os cargos de assistente administrativo (5); intérprete de libras (2); motorista AB (2); vigilante (4); auxiliar de serviços gerais (10) e técnico em contabilidade (1).

