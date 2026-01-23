Governo da Paraíba anuncia investimento de R$ 2,5 milhões para Carnaval 2026 de João Pessoa

João Azevedo anunciando investimento no Carnaval de João Pessoa. José Marques

O Governo da Paraíba anunciou um investimento de R$ 2,5 milhões para o Carnaval 2026 de João Pessoa. O anúncio foi feito pelo governador João Azevêdo (PSB), nesta quarta-feira (21), e o valor contempla os projetos Folia de Rua, Via Folia, Carnaval Tradição e as Prévias Carnavalescas na capital paraibana, que são responsáveis pelos desfiles de ala ursas, clubes de frevo, tribos indígenas e escolas de samba.

O Via Folia recebeu investimento de R$ 1 milhão por meio do ICMS Cultural. Já o Folia de Rua e o Carnaval Tradição foram contemplados com R$ 750 mil e R$ 400 mil, respectivamente. Os blocos Muriçocas do Miramar e Virgens de Tambaú também receberam recursos, no valor de R$ 150 mil para cada agremiação.

Os eventos de pré-carnaval de João Pessoa estão previstos para começar no dia 6 de fevereiro.

Investimentos para outras festividades carnavalescas no interior

Durante a solenidade, o governador João Azevêdo também destacou a previsão de investimentos para outros municípios paraibanos que realizam tradicionais festejos carnavalescos.

De acordo com o governador, o município de Cajazeiras, por exemplo, deve receber cerca de R$ 700 mil em investimentos para as festividades carnavalescas. Também foram citadas cidades como Uiraúna, Itabaiana e Pocinhos, entre outros municípios que promovem grandes celebrações no período.

Foto: Igor do Ó/Bloco Vumbora. Igor do Ó/Bloco Vumbora

Governo Federal também vai investir no carnaval de João Pessoa

O ministro do Turismo Gustavo Feliciano anunciou um investimento de R$ 1,5 milhão no Folia de Rua, Via Folia e Carnaval Multicultural de João Pessoa. O anúncio foi feito em 12 de janeiro deste ano, durante a primeira agenda do ministro na Paraíba.

Gustavo Feliciano explicou que, do total, R$ 1 milhão vai para o Folia de Rua, incluindo todos os blocos, e o restante para o Carnaval Multicultural.