Força tarefa coordenada pela SES/PB e Agevisa intensifica ações para proteger saúde e coibir produção irregular de bebidas na Paraíba

Uma reunião ocorrida na tarde desta segunda-feira (6), no Auditório do Hemocentro/PB, em João Pessoa, marcou a consolidação de uma Força Tarefa destinada a intensificar as ações de enfrentamento da ameaça de intoxicação por ingestão de metanol. O encontro foi conduzido pelo secretário de Estado da Saúde, Ari Reis, que fez uma prestação de contas das ações realizadas até o momento na Paraíba e informou que todos os casos suspeitos de intoxicação por metanol devem ser encaminhados para os hospitais da Rede Estadual com UTI, que estão inteiramente capacitados e dotados dos protocolos especializados para atender os pacientes.

Além do secretário Ari Reis, a reunião para definição da Força Tarefa teve a participação do diretor-geral da Agevisa/PB, Geraldo Moreira de Menezes, da diretora do Instituto de Polícia Científica, Raquel Azevedo, da superintendente do Procon/PB, Késsia Lilliana, do secretário Executivo de Gestão de Rede de Unidades de Saúde, Patrick Almeida, da chefe de Gabinete da Polícia Civil, Maíra Roberta, da gerente executiva de Vigilância em Saúde, Talita Tavares, e de outros representantes de órgãos de defesa da população, inclusive da Polícia Federal.

Fiscalização – Após a reunião, que foi seguida de uma entrevista coletiva, o secretário Ari Reis ressaltou a parceria da Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa/PB) com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), com o Conselho Regional de Química, o Procon estadual, a Polícia Civil e outros órgãos da estrutura de saúde e de segurança do Estado para intensificar as fiscalizações destinadas a coibir a produção e o comércio irregular de bebidas na Paraíba.

O diretor-geral da Agevisa/PB, Geraldo Moreira de Menezes, informou que a competência para regular o setor de bebidas é do Mapa, mas as investigações já vêm sendo realizadas pela Vigilância Sanitária (estadual e municipais) desde o início das ocorrências de casos relacionados com a ingestão de bebidas adulteradas. “Nós já estamos investigando, identificando estabelecimentos irregulares e tomando as providências sanitárias cabíveis. E agora, com a estrutura da Força Tarefa, vamos apertar o passo, estabelecer um calendário mais intensificado de inspeções e tomar providências enérgicas para coibir as irregularidades e punir or infratores”, enfatizou.