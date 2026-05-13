onde assistir, escalações e arbitragem

Pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Botafogo-PB e Inter de Limeira fazem um duelo na parte intermediária da tabela e precisam se recuperar na competição, já que ambas as equipes vêm de derrotas. O confronto acontece na segunda-feira (18), no Estádio Almeidão, em João Pessoa.

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(Arte/Cisco Nobre)

O Botafogo-PB está há cinco jogos sem vencer e, após duas derrotas seguidas na Terceirona, o Belo voltou a ligar o alerta para um problema recorrente na equipe: o sistema defensivo. Nas últimas duas rodadas, o Alvinegro da Estrela Vermelha sofreu sete gols. A derrota mais recente foi para o Maranhão, por 3 a 1, resultado que fez a equipe paraibana cair duas posições na tabela, ocupando agora a 15ª colocação e precisando voltar a vencer.

Já a Inter de Limeira também vem de derrota. O Leão da Paulista perdeu em casa para o Santa Cruz, resultado que tirou a equipe do G-8. Agora, o time ocupa a 11ª colocação. Uma vitória fora de casa, diante do Botafogo-PB, é importante para recolocar a equipe na zona de classificação da tabela.

Data, horário e local de Botafogo-PB x Inter de Limeira

Dia: 18 de maio (segunda-feira)

18 de maio (segunda-feira) Hora: 20h

20h Local: Estádio Almeidão

Transmissão de Botafogo-PB x Inter de Limeira

Onde assistir: a partida terá transmissão ao vivo pelo youtube do Canal do Benja .

a partida terá transmissão ao vivo pelo youtube do . Onde ouvir: nas ondas do rádio as emoções ficam com a CBN . A narração é de William Fontes , os comentários de Expedito Madruga e reportagens de Max Oliveira .

nas ondas do rádio as emoções ficam com a . A narração é de , os comentários de e reportagens de . Onde acompanhar em tempo real: Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI e saiba como acompanhar.

Prováveis escalações

Botafogo-PB: Max Walef, Diogo Mateus, Octávio, Saimon e Bull; Jhonata Varela, Dudu Nardini, Igor Maduro e Giovanni; Felipe Azevedo, Rodolfo e Henrique Dourado. Técnico: Marcelo Fernandes.

Max Walef, Diogo Mateus, Octávio, Saimon e Bull; Jhonata Varela, Dudu Nardini, Igor Maduro e Giovanni; Felipe Azevedo, Rodolfo e Henrique Dourado. Marcelo Fernandes. Inter de Limeira: Saulo, Yan Silva, Frazan, Lucas Santos e João Victor; Fabrício Dias, Lucas Buchecha e Romarinho; Getúlio, Vitor Leque e Miguel Bianconi. Técnico: Matheus Costa.

Arbitragem

A definir.

Dia a dia do Botafogo-PB

Terça-feira (12)

A equipe do Botafogo-PB realiza treino em preparação para o confronto pela Série C;

Quarta-feira (13)

O Belo realiza treino na Maravilha do Contorno;

Quinta-feira (14)

A equipe comandada por Marcelo Fernandes realiza treino no CT;

Sexta-feira (15)

O Botafogo-PB realiza treino na Maravilha do Contorno;

Sábado (16)

O Belo treina no turno da manhã no CT;

Domingo (17)

O Botafogo-PB finaliza a preparação para o confronto contra a Inter de Limeira.

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