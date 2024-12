confira cores de todos os anos

Peach Fuzz é uma cor de pêssego empática que traz uma sensação de gentileza e acolhimento, sendo a escolhida para representar 2024. Pantone/divulgação

A empresa Pantone divulga todos os anos qual será a cor que deverá representar aquele ano. A primeira cor Pantone foi divulgada em 1999, Cerulean 15-4020, mas no portal da empresa só há dados a partir de 2010. As cores pantones definem as tendências nos campos da moda, casa e design de interiores. Veja abaixo todas as cores Pantone desde 2010.

A vice-presidente da Pantone, Laurie Pressman, explicou em entrevista para a própria empresa que um time de experts da cor do Pantone Color Institute faz uma seleção a cada ano, buscando pelas influências das novas cores.

Aí se incluem a indústria do entretenimento e os filmes em produção, coleções de arte em trânsito pelo mundo e novos artistas expoentes, moda e todas as áreas do design, locais famosos de viagens aspiracionais, novos lifestyles ou escapadas divertidas, assim como condições socioeconômicas atuais. Influências também podem evoluir a partir de novas tecnologias, matérias primas, texturas e efeitos que impactam na cor, plataformas de mídias sociais e até eventos esportivos marcados que irão atrair a atenção mundial Laurie Pressman – Vice-presidente da Pantone

Como as cores Pantone são escolhidas?

O Pantone Color Institute criou pela primeira vez o programa educacional Pantone Cor do Ano em 1999 para engajar a comunidade de design e os entusiastas da cor no mundo todo a trazer o assunto para conversas em torno da cor.

Queríamos chamar a atenção para o relacionamento entre a cultura e a cor – revelando para nossa audiência como aquilo que está acontecendo em nossa cultura global é expresso e refletido através da linguagem da cor Laurie Pressman – Vice-presidente da Pantone Color Institute

Cores Pantone de todos os anos

2024: Peach Fuzz 13-1023

Segundo a Pantone, Peach Fuzz é uma cor de pêssego empática que traz uma sensação de gentileza e acolhimento, comunicando uma mensagem de cuidados e compartilhamento, vida comunitária e colaboração.

Um tom cálido e aconchegante investe em nosso desejo por proximidade com os outros ou apenas na delícia de um momento de quietude e a sacralidade que ele cria, assim PANTONE 13-1023 Peach Fuzz apresenta uma nova atitude em relação a esta nova suavidade.

Num mundo que quase sempre enfatiza a produtividade e conquistas exteriores, é crítico que exista consciência sobre a importância do desenvolvimento interior e de se encontrar um momento de respiro, criatividade e conexão humana no meio do burburinho da vida moderna.

2023: Viva Magenta 18-1750

Uma cor não concencional para um período não convencional. Viva Magenta é definido como uma cor corajosa e empoderadora. É um vermelho animado que se deleita com pura alegria, incentivando a experimentação e a autoexpressão sem restrições, um tom eletrizante e sem limites que se manifesta como uma afirmação de destaque.

PANTONE 18-1750 Viva Magenta acolhe qualquer pessoa com a mesma energia de vida e espírito rebelde. É uma cor audaciosa, cheia de humor e inclusiva para todos.

Viva Magenta é definido como uma cor corajosa e empoderadora. Pantone/divulgação

2022: Very Peri 17-3938

Very Peri, um símbolo do zeitgeist global deste momento e a transição pela qual todos estamos passando. Ao voltarmos a superfície depois de um intenso período de isolamento, nossas noções e padrões estão em transformação.

Apresentando uma atitude despreocupada e uma curiosidade instigante, que anima o nosso espírito criativo, a inquisidora e intrigante PANTONE 17-3938 Very Peri nos ajuda a abraçar este cenário alterado de possibilidades, nos abrindo para uma nova visão para re-escrevermos as nossas vidas.

Very Peri foi a cor do ano de 2022.. Pantone/divulgação

2021: Illuminating 13-0647 & Ultimate Gray 17-5104

17-5104 Ultimate Gray e PANTONE 13-0647 Illuminating, duas cores independentes que destacam como diferentes elementos se unem para se apoiarem, expressando melhor o clima da Cor Pantone do ano de 2021.

Prático e sólido como uma rocha, mas ao mesmo tempo quente e otimista, a união de PANTONE 17-5104 Ultimate Gray e PANTONE 13-0647 Illuminating é uma união de força e positividade.

Uma mensagem de felicidade apoiada pela fortaleza, a combinação de PANTONE 17-5104 Ultimate Gray e PANTONE 13-0647 Illuminating é aspiracional e nos dá esperança.

A união de um Ultimate Gray duradouro com o vibrante amarelo iluminante expressa uma mensagem de positividade sustentada pela fortaleza. Prático e sólido como uma rocha, mas ao mesmo tempo caloroso e otimista, esta é uma combinação de cores que nos dá resiliência e esperança. Precisamos nos sentir encorajados e elevados; isso é essencial para o espírito humano. Leatrice Eiseman – Diretora Executiva do Pantone Color Institute

Illuminating e Ultimate Gray foram as cores de 2021. Pantone/divulgação

2020: Classic Blue 19-4052

Uma tonalidade azul atemporal e duradoura, PANTONE 19-4052 Classic Blue é elegante em sua simplicidade. Sugerindo o céu ao entardecer, as qualidades tranquilizadoras do instigante PANTONE 19-4052 Classic Blue destacam nosso desejo por uma base confiável e estável sobre a qual construir enquanto cruzamos o limiar para uma nova era.

Impresso em nossa psique como uma cor repousante, PANTONE 19-4052 Classic Blue traz uma sensação de paz e tranquilidade ao espírito humano, oferecendo refúgio. Ajudando a concentração e trazendo clareza como laser, PANTONE 19-4052 Classic Blue recentraliza nossos pensamentos. Um tom azul reflexivo, o Classic Blue promove a resiliência.

Tranquila e elegante, Classic Blue foi a cor de 2020. Pantone/divulgação

2019: Living Coral 16-1546

O Living Coral nos envolve com calor e nutrição para proporcionar conforto e flutuabilidade em nosso ambiente em constante mudança.

Em reação ao ataque da tecnologia digital e das redes sociais cada vez mais incorporadas na vida quotidiana, procuramos experiências autênticas e envolventes que permitam ligação e intimidade. Sociável e espirituosa, a natureza envolvente do PANTONE 16-1546 Living Coral acolhe e incentiva atividades alegres. Simbolizando a nossa necessidade inata de otimismo e atividades alegres, PANTONE 16-1546 Living Coral incorpora o nosso desejo de expressão lúdica.

Representando a fusão da vida moderna, PANTONE Living Coral é uma cor nutritiva que aparece no nosso ambiente natural e, ao mesmo tempo, exibe uma presença viva nas redes sociais.

Representante do conforto e flutuabilidade, Living Coral foi a cor de 2019. Pantone/divulgação

2018: Ultra Violet 18-3838

Um tom roxo dramaticamente provocativo e atencioso, PANTONE 18-3838 Ultra Violet comunica originalidade, engenhosidade e pensamento visionário que nos aponta para o futuro.

Complexo e contemplativo, Ultra Violet sugere os mistérios do cosmos, a intriga do que está por vir e as descobertas além de onde estamos agora. O vasto e ilimitado céu noturno simboliza o que é possível e continua a inspirar o desejo de buscar um mundo além do nosso.

Ultra Violet, uma cor complexa e contemplativa, foi a escolhida para representar o ano de 2018. Pantone/divulgação

2017: Greenery 15-0343

O Greenery é um tom verde-amarelado fresco e picante que evoca os primeiros dias da primavera, quando os verdes da natureza revivem, restauram e renovam. Ilustrativos da folhagem florescente e da exuberância do ar livre, os atributos fortificantes do Greenery sinalizam aos consumidores para respirarem fundo, oxigenarem e revigorarem.

A Greenery é neutra da natureza. Quanto mais submersas as pessoas estão na vida moderna, maior é o seu desejo inato de mergulhar na beleza física e na unidade inerente do mundo natural. Esta mudança reflecte-se na proliferação de todas as coisas que expressam o Greenery na vida quotidiana através de escolhas de planeamento urbano, arquitectura, estilo de vida e design a nível global. Uma constante na periferia, o Greenery está agora a ser puxado para o primeiro plano – é uma tonalidade omnipresente em todo o mundo.

Greenery foi a cor representante do ano de 2017. Pantone/divulgação

2016: Rose Quartz 13-1520 & Serenity 15-3919

O Rose Quartz e a Serenity demonstram um equilíbrio inerente entre um tom rosa mais quente e envolvente e o azul mais frio e tranquilo, refletindo conexão e bem-estar, bem como uma sensação calmante de ordem e paz.

A combinação predominante de Rose Quartz e Serenity também desafia as percepções tradicionais de associação de cores. Em muitas partes do mundo, estamos a viver uma confusão de género no que diz respeito à moda, o que, por sua vez, tem impactado as tendências de cores em todas as outras áreas do design.

Esta abordagem mais unilateral da cor está coincidindo com os movimentos sociais em direção à igualdade e fluidez de gênero, ao maior conforto do consumidor em usar a cor como forma de expressão, a uma geração que tem menos preocupação em ser rotulada ou julgada e a uma troca aberta de informações digitais que tem abriu nossos olhos para diferentes abordagens ao uso de cores.

A dupla Rose Quartz 13-1520 & Serenity 15-3919 foram as cores de 2016. Pantone/divulgação

2015: Marsala 18-1438

Muito parecido com o vinho fortificado que dá nome a Marsala, este tom saboroso incorpora a riqueza satisfatória de uma refeição satisfatória, enquanto suas raízes marrom-avermelhadas emanam um toque terroso natural e sofisticado. Este tom vigoroso, mas elegante, é universalmente atraente e se traduz facilmente em moda, beleza, design industrial, mobiliário doméstico e interiores.

Marsala foi a cor do ano de 2015. Pantone/divulgação

2014: Radiant Orchid 18-3224

Deslumbrante e chamativa, Radiant Orchid permeou as passarelas dos desfiles da primavera de 2014 e já está chegando ao tapete vermelho. Os designers de moda apresentados no PANTONE Fashion Color Report Spring 2014, incluindo Emerson by Jackie Fraser-Swan, Juicy Couture e Yoana Baraschi, estão incorporando Radiant Orchid em suas coleções de primavera e variações dessa tonalidade serão transportadas para roupas e acessórios masculinos e femininos ao longo do próximo ano. ano.

Radiant Orchid foi selecionada para representar o ano de 2014.. Pantone/divulgação

2013: Emerald 17-5641

Emerald é sofisticado e luxuoso. Desde a antiguidade, esta tonalidade luminosa e magnífica tem sido a cor da beleza e da nova vida em muitas culturas e religiões.

Também a cor do crescimento, da renovação e da prosperidade, nenhuma outra cor transmite mais regeneração do que o verde. Durante séculos, muitos países escolheram o verde para representar a cura e a unidade.

A cor Emerald, sofisticada e luxuosa, é a cor de 2013. Pantone/divulgação

2012: Tangerine Tango 17-1463

Tangerine Tango, uma laranja avermelhada espirituosa, continua a fornecer o impulso de energia que precisamos para recarregar e seguir em frente.

Tangerine Tango é um pouco exótico, mas de uma forma muito amigável e não ameaçadora. Adicione um toque sensual aos lábios, bochechas e unhas com Tangerine Tango. Uma cor de sombra inesperada, Tangerine Tango é um oposto complementar que embeleza os olhos azuis ou verdes. Quando combinado com olhos castanhos, traz um tom âmbar.

Tangerine Tango foi a cor de 2012. Pantone/divulgação

2011: Honeysuckle 18-2120

A Honeysuckle nos encoraja a enfrentar os problemas do dia a dia com entusiasmo e vigor. Um rosa avermelhado dinâmico, Honeysuckle é encorajador e edificante. Eleva a nossa psique para além da fuga, incutindo confiança, coragem e espírito para enfrentar os desafios exaustivos que se tornaram parte da vida quotidiana.

A Honeysuckle produz um brilho saudável quando usada por homens e mulheres. É um tom marcante e atraente que funciona bem para o dia e para a noite em roupas, acessórios e cosméticos femininos, e em gravatas, camisas e roupas esportivas masculinas.

Adicione um toque animado aos espaços interiores com almofadas, colchas, pequenos eletrodomésticos e acessórios de mesa com padrão Honeysuckle.

Um rosa avermelhado dinâmico, Honeysuckle é encorajador e edificante.. Pantone/divulgação

2010: Turquesa 15-5519

Turquesa, um tom convidativo e luminoso, como a Cor do Ano de 2010. Combinando as qualidades serenas do azul e os aspectos revigorantes do verde, o Turquesa inspira pensamentos de águas tropicais calmantes e uma fuga reconfortante dos problemas cotidianos do mundo, ao mesmo tempo que restaura a nossa sensação de bem-estar.

Em muitas culturas, acredita-se que a turquesa seja um talismã protetor, uma cor de profunda compaixão e cura, e uma cor de fé e verdade, inspirada na água e no céu. Através de anos de estudos de associação de palavras de cores, descobrimos também que, para muitas pessoas, o Turquesa representa uma fuga, levando-as a um paraíso tropical que é agradável e convidativo – mesmo que seja apenas uma fantasia.

Quer seja imaginada como um oceano tranquilo ao redor de uma ilha tropical ou como uma pedra protetora que afasta os maus espíritos, a turquesa é uma cor à qual a maioria das pessoas responde positivamente. É universalmente lisonjeiro, tem apelo para homens e mulheres e se traduz facilmente em moda e interiores.