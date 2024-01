Governador nomeia Wilson Santiago e abre vaga para Raniery na Câmara

Como antecipado pelo Conversa Política, o governador João Azevêdo (PSB) nomeou o deputado federal Wilson Santiago (Republicanos) como novo secretário de Representação Institucional do Governo do Estado em Brasília. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (3).

A pasta estava sendo ocupada por Suely Santiago, que é esposa do deputado federal e mãe do deputado estadual Wilson Filho (Republicanos), líder da maioria governista na Assembleia Legislativa.

Com a nomeação de Wilson Santiago, o primeiro suplente de deputado na chapa do Republicanos Raniery Paulino assume o mandato na Câmara Federal. Ele obteve 33.550 votos nas eleições de 2022.

O presidente estadual do Republicanos, o deputado federal Hugo Motta, já havia antecipado ao blog que a dança das cadeiras faz parte de um acordo, que conta com a colaboração do governador Joao Azevêdo, aliado político do partido.

Além de Raniery Paulino, segundo Hugo Motta, o segundo suplente, Valdir Trindade, também deve assumir um periodo o mandato na Câmara Federal em breve.

O Republicanos fez três deputados federais: Hugo Motta, Murilo Galdino e Wilson Santiago.

Um rodízio completo, aliás, permitiria que a segunda suplente Sílvia da Pesca, chegasse ao parlamento federal e, assim, a bancada da Paraíba na Câmara teria ao menos uma representante feminina.