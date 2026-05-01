Projeto da Sedap-PB debate sobre a mulher no espaço de poder e decisão durante a 2ª Expo Patos — Governo da Paraíba

“Mulheres do Agro: O Protagonismo das Mulheres em Espaço de Poder e Decisão” foi o tema da palestra promovida dentro do Projeto “Encontro de Mulheres do Agro”, nessa sexta-feira (24), pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB) durante a programação da 2ª Expo Patos, no Sertão paraibano. O evento contou com homenagens a mulheres que são inspiração pelas suas trajetórias de vida e em diversas áreas de atuação profissional.

O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo Vieira, afirmou que o Encontro de Mulheres do Agro é um momento para que se aborde variados temas de interesse social. “A intenção é que as palestras tenham a participação das mulheres, mas também dos homens, para que se possa tratar de assuntos que dizem respeito à toda sociedade. É uma maneira de reconhecer a força e o protagonismo da mulher no campo e em outros setores”, frisou.

Na abertura do evento, o “caricantor” Sócrates Gonçalves fez um pocket show apresentando sucessos da MPB. Ele abriu espaço para que homens cantassem em homenagem às mulheres presentes homenageadas no evento. Uma delas, a enfermeira, professora e diretora geral de uma maternidade pública de Patos, Sefora Cândida, também cantou e foi bastante aplaudida pela plateia.

A palestra “Mulheres do Agro: O Protagonismo das Mulheres em Espaço de Poder e Decisão” foi proferida pela assessora de Gestão Social da Sedap-PB e idealizadora do projeto, Márcia Dornelles. “Os espaços de poder e decisão são fundamentais para as mulheres porque influenciam diretamente a forma como a sociedade é organizada, quais políticas são criadas e quais interesses são priorizados”, afirmou.

Márcia Dornelles acrescentou: “Quando as mulheres participam desses espaços elas ajudam a garantir que decisões incluam perspectivas mais diversas. Isso é essencial porque muitas políticas públicas e estratégias institucionais afetam homens e mulheres de maneiras diferentes”. A palestrante lembrou que “além disso, a presença feminina em posições de liderança contribui para reduzir desigualdades históricas”. Ela salientou que outro ponto importante é o efeito simbólico e social: “Quando mulheres ocupam cargos de destaque, isso inspira outras mulheres e meninas, mostrando que esses lugares também lhes pertencem”.

Apesar de avanços nos últimos anos, as mulheres ainda estão sub-representadas: elas são mais de 50% da população e do eleitorado, mas ocupam menos de 20% dos cargos políticos, entre 2018 e 2024, apenas 17% das pessoas eleitas eram mulheres, em 2026. “Há sinais de que essa desigualdade continua, especialmente nos cargos mais altos. Mesmo votando muito, as mulheres ainda têm pouca presença decidindo”, completou.

Mulheres homenageadas – Depois da palestra, mulheres de destaque em várias áreas foram homenageadas recebendo o troféu “Encontro de Mulheres do Agro” em reconhecimento pelas suas histórias de luta. Elas tiveram, também, a oportunidade de contar um pouco sobre suas trajetórias. Uma delas foi a médica Olívia Motta. Ela destacou que “o protagonismo da mulher já começa em casa, mas nossos direitos não”. E afirmou acreditar que a união de forças das mulheres é o caminho para a conquista de novos espaços de poder e maior representatividade nos cargos de decisão.

A primeira-dama de Patos, Eliane Gomes, que é engenheira florestal, professora e é doutora em Agronomia, ressaltou a importância da abertura de espaços para discussões como o “Encontro de Mulheres do Agro”. Ela defendeu a união de esforços por parte das mulheres em defesa das suas pautas. “Precisamos mostrar que juntas somos mais fortes”, pontuou.

Para Tide Eduardo, ocupar espaço de poder e decisão é um exercício diário que desenvolve à frente da presidência da Câmara de Vereadores de Patos. Ela é uma das seis vereadoras mulher do município. “A mulher na política é testada a todo momento”, relatou, lembrando dos próprios desafios que encara, afirmando que as dificuldades servem de motivação para seguir em frente.

A secretária de Educação, Patrícia Carneiro, que tem como formações ser economista, historiadora, assistente social, matemática e pedagoga, lembrou que o caminho para a conquista de espaços de poder passa pela educação. “A educação é transformadora. Só com educação vamos ter um país melhor”, comentou.

Durante o “Encontro de Mulheres do Agro” na 2ª Expo Patos também foi homenageada a produtora rural e vaqueira Fabiana Vieira, do município de Riacho dos Cavalos. Ela contou sobre a experiência de atuar num espaço tipicamente dominado pelos homens. “Eu fui mãe muito nova, aos 16 anos, foi uma responsabilidade muito grande saber que teria que cuidar de outro ser”, disse. Diante do desafio imposto pela vida, ela resolveu enfrentar a jornada de trabalhar como produtora rural e ser vaqueira, uma atividade onde não se costuma ver a presença da mulher. E revela que tem um sonho de um dia ser veterinária.

Outro exemplo de mulher que inspira foi dado por Dona Zezita. A agricultora preside, aos 83 anos, uma associação com 41 produtores rurais. Mãe de três filhos, avó de seis netos e com nove bisnetos, ela afirmou que “ainda tenho muita energia”.

Já a policial civil Nádia Naeli contou que também já foi advogada e policial militar, frisando que são áreas onde a presença masculina é mais comum. Contudo, ela ressaltou a necessidade da ocupação dos espaços não poder ser mulher, mas por capacidade e merecimento. “Eu não quero ser tratada como uma mulher policial, mas sim como policial”, completou.

Outras mulheres inspiradoras também foram homenageadas como a fiscal estadual agropecuária Nunara Agra, a psicóloga Pâmela Monteiro, a agricultora Francisca da Silva, a advogada e secretária da Mulher de Patos, Jéssica Alexandre, a advogada e diretora administrativa da maternidade pública, Odinete Maranhão, a agricultora e advogada Fabiana Rodrigues, a zootecnista Júlia Leitão, a agricultura Jeane Venâncio.

A 2ª Expo Patos integra o calendário do Circuito Paraíba Agronegócios e é uma realização da Prefeitura Municipal de Patos e do Governo do Estado, através da Sedap-PB. O evento, que acontece até este sábado (25), tem, também, como parceiros o Governo Federal, o Sebrae Paraíba, o Banco do Nordeste, e a Associação Paraibana de Criadores de Caprinos, Ovinos e Bovinos (Appaco+Bov).