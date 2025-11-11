Dentista denuncia paciente por importunação sexual em João Pessoa; Vídeo

Um homem é suspeito de cometer importunação sexual contra uma dentista durante um atendimento odontológico em João Pessoa, na Paraíba. O caso ocorreu na última quinta-feira (31), dentro de um consultório e foi registrado por câmeras de segurança do local.

Na manhã desta sexta-feira (1º), a vítima compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Zona Norte (Deam Norte) e prestou depoimento sobre o ocorrido.

Segundo a delegada Alessandra Kelly, que acompanha o caso, o homem procurou o consultório para realizar um procedimento estético de clareamento dental. De acordo com a delegada, não foi preenchida nenhuma ficha de atendimento com os dados do paciente. No momento do procedimento, estavam apenas a dentista e o homem na sala.

A importunação teria ocorrido ao final do atendimento. Ainda conforme o relato feito à delegada, o homem foi visto com o ógão genital para fora da roupa durante o procedimento por outra dentista, que pediu que ele parasse com o ato.

Na mesma noite, o suspeito fez uma chamada de vídeo para o telefone da clínica. Durante a ligação, ele expôs o órgão sexual novamente. Segundo o relato, a dentista que recebeu a chamada não era a mesma que estava com ele durante o atendimento, mas foi quem registrou o boletim de ocorrência inicial.

A vítima que aparece nas imagens de segurança foi à delegacia apenas no dia seguinte. Ela prestou esclarecimentos sobre o que viu e viveu no consultório.