Bela Gil, irmã de Preta Gil, reage à padre denunciado por intolerância religiosa: ‘desrespeito’

A artista Bela Gil, irmã de Preta Gil, respondeu ao padre Danilo César, denunciado por intolerância religiosa durante uma missa na cidade de Areial, no interior da Paraíba. O padre utilizou a morte de Preta Gil como forma de desdenhar de religiões de matriz afro-indígenas.

A resposta de Bela Gil veio pelas redes sociais. A irmã de Preta Gil republicou nos storys do Instagram uma postagem do filósofo Leandro Karnal sobre as falas do padre, respondendo o seguinte:

“É cada absurdo que a gente precisa ouvir. Seu padre desrespeitoso”, ressaltou.

O caso de intolerância religiosa foi denunciado pela Associação Cultural de Umbanda, Candomblé e Jurema Mãe Anália Maria de Souza. No vídeo de grande repercussão nas redes sociais, o padre cita o caso da morte da cantora Preta Gil, que faleceu nos Estados Unidos em 20 de julho, vítima de um câncer colorretal.

“Eu peço saúde, mas não alcanço saúde, é porque Deus sabe o que faz, ele sabe o que é melhor para você, que a morte é melhor para você. Como é o nome do pai de Preta Gil? Gilberto Gil fez uma oração aos orixás, cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil? Já enterraram?”, disse o padre durante a homilia.

Acusado de intolerância religiosa, o padre também fez outras declarações sobre quem professa outros tipos de prática religiosa, condenando os atos dessas pessoas.

“E tem católico que pede essas coisas ocultas, eu só queria que o diabo viesse e levasse. No dia seguinte quando acordar lá, acordar com calor no inferno, você não sabe o que vai fazer. tem gente que não vai aqui (Areial), mas vai em Puxinanã, em Pocinhos, mas eu fico sabendo. Não deixe essa vida não pra você ver o que acontece. A conta que a besta fera cobra é bem baratinha”, disse.

O vídeo no qual o padre faz as declarações foi postado inicialmente no Youtube da Paróquia, em uma transmissão ao vivo, no entanto, até a última atualização desta reportagem, o conteúdo foi tirado do ar.

Em nota, a Diocese de Campina Grande, responsável pela paróquia do padre denunciado, disse que o diácono “vai prestar, por meio da assessoria jurídica, todos os esclarecimentos necessários aos órgãos competentes”.

Bela Gil, irmã de Preta Gil, reage à padre denunciado por intolerância religiosa – Foto: Redes Sociais.

Padre denunciado por fala intolerante: ‘cadê esses orixás que não ressuscitaram Preta Gil?’

A denúncia contra o padre aconteceu por parte de uma associação religiosa da região de Areial. O presidente da instituição considerou as falas do padre como sendo condenáveis.

“Deus é amor e respeito ao próximo, onde infelizmente esse senhor que se diz sacerdote prega o ódio e o preconceito e ainda amedronta em pleno culto em sua igreja”, diz parte da nota da associação.

De acordo com a Polícia Civil, a corporação investiga o caso a partir da abertura de um inquérito. A delegada responsável pelo caso, Socorro Silva, informou que testemunhas estão sendo ouvidas sobre o caso e que, por último, o padre vai ser ouvido.

A polícia tem 30 dias para concluir o inquérito, de acordo com a própria delegada.