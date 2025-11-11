Mega-Sena acumula novamente e prêmio acumulado vai para R$ 85 milhões
Por MRNews
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.895 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (31). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 85 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 09 – 11 – 44 – 51 – 52 – 56.
- 47 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 87.028,54 cada
- 4.081 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.431,84 cada
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (2), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.