Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Mega-Sena acumula novamente e prêmio acumulado vai para R$ 85 milhões

Por MRNews

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.895 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (31). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 85 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 09 – 11 – 44 – 51 – 52 – 56.

  • 47 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 87.028,54 cada
  • 4.081  apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.431,84 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (2), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

