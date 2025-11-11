Mega-Sena acumula novamente e prêmio acumulado vai para R$ 85 milhões

Por MRNews



Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.895 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (31). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 85 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 09 – 11 – 44 – 51 – 52 – 56.

47 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 87.028,54 cada

4.081 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.431,84 cada

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Casos de vírus respiratório e Influenza A estão em queda no Brasil

Educação e Bolsa Família ajudaram país a reduzir fome, avalia ministro

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado (2), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.