Prefeitura apresenta plano de ação para o show de Roberto Carlos em comemoração aos 440 anos da Capital

O show do rei Roberto Carlos promete ser um marco nas celebrações dos 440 anos de João Pessoa e deve reunir milhares de fãs em um evento gratuito, seguro, acessível e sustentável. Em uma coletiva de imprensa realizada na tarde desta quinta-feira (31), a Prefeitura de João Pessoa detalhou toda a logística e infraestrutura para o espetáculo que acontece no próximo dia 5 de agosto. O evento, que será realizado no Busto de Tamandaré, contará com uma operação robusta de segurança, mobilidade urbana, saúde, limpeza, acessibilidade e sustentabilidade.

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, destacou que o evento será uma grande celebração pública, com uma arena de 70 mil metros quadrados montada especialmente para garantir conforto e acessibilidade ao público. Já a área privada, onde ficarão os camarotes e similares, será de 6.900 metros quadrados.

“Estamos preparando tudo para um evento grandioso, com estrutura adequada para receber todos com segurança e acessibilidade. Teremos uma área reservada para cadeirantes e estamos inovando com o projeto de sustentabilidade ‘Recicla João Pessoa’, envolvendo cooperativas de catadores que farão a coleta seletiva dos resíduos gerados”, afirmou.

Parceria público-privada – O show de Roberto Carlos será promovido através de uma parceria público-privada com a Medow Entretenimento e Cultura. O investimento da Funjope será de R$ 1 milhão e a iniciativa privada investe mais R$ 2 milhões. O diretor da Medow, Jomário Souto, ressaltou a emoção e a responsabilidade de promover o show de Roberto Carlos.

“É uma honra participar da comemoração dos 440 anos de João Pessoa com um artista que representa tanto para o Brasil. Será um show único, histórico, e preparado com todo carinho para o povo paraibano”, ressaltou.

Mobilidade Urbana – A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) também apresentou um plano de operação especial, que contará com 100 agentes distribuídos em três turnos, 10 viaturas, 25 motocicletas e 6 bicicletas. A partir das 5h da manhã do dia do evento, ruas como José Augusto Trindade, Antônio Lira e Índio Arabutan terão o estacionamento proibido. Já a partir das 17h, essas vias estarão bloqueadas para circulação de veículos, funcionando apenas como rotas de emergência e apoio ao evento.

Além disso, a Semob-JP garantirá o reforço no transporte público, com linhas operando até o fim do evento, pontos específicos para embarque e desembarque de vans, ônibus de caravana e veículos de aplicativo. O Centro de Operação de Trânsito e Transportes (COTT) estará em funcionamento com monitoramento por câmeras e atendimento pelo WhatsApp (98760-2134).

Segurança reforçada – O esquema de segurança contará com o trabalho integrado da Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e Polícia Científica. Estão mobilizados cerca de 400 policiais, além de 100 agentes da Guarda Civil, drones de videomonitoramento, viaturas, motos e um ônibus. Câmeras de reconhecimento facial serão utilizadas em pontos estratégicos. Também haverá delegacia móvel, equipes de flagrante e patrulhamento especializado, incluindo atenção a vulneráveis e monitoramento de pessoas com tornozeleiras.

Saúde e atendimentos de emergência – Para garantir o atendimento em casos de emergência, 29 profissionais do Samu-JP estarão atuando no local, com suporte de 2 ambulâncias de Suporte Avançado (USA), 2 de Suporte Básico (USB), 4 motolâncias, 1 Veículo de Intervenção Rápida (VIR) e pontos estratégicos de atendimento na Avenida Cabo Branco e no Busto de Tamandaré.

Sustentabilidade e limpeza – A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) mobilizou 300 agentes para varrição e coleta de resíduos, além de 3 caminhões compactadores, 1 varredora mecanizada e 1 saneadora de areia. O projeto ‘Recicla João Pessoa’, em parceria com a Semam e o Ministério Público da Paraíba, contará com 70 agentes de coleta seletiva e seis Pontos de Entrega Voluntária (PEVs). Três associações de catadores participarão da separação e triagem dos resíduos recicláveis.

Comércio e estrutura – Mais de 220 ambulantes cadastrados atuarão no entorno do Busto de Tamandaré, em áreas organizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb). A infraestrutura do palco será a mesma utilizada no Festival Forró Verão, garantindo qualidade técnica e estética ao evento.

Turismo e adesivos de acesso – A Secretaria de Turismo de João Pessoa (Setur-JP) realizará a distribuição de adesivos de ‘Trânsito Livre’ para moradores e estabelecimentos localizados na área do evento. A entrega ocorrerá entre os dias 1º e 5 de agosto em pontos fixos e móveis, mediante apresentação de documento de identidade, comprovante de residência e documentação do veículo. Cada residência terá direito a um adesivo, que deverá ser fixado no para-brisa do veículo.

Integração – Estiveram presentes na coletiva, autoridades de diversas pastas da gestão municipal, reforçando o compromisso conjunto com a realização do evento. Entre elas, o secretário de Desenvolvimento Urbano, Marmuthe Cavalcanti; o secretário de Turismo Vitor Hugo e o executivo, Daniel Rodrigues; além do secretário de Comunicação Janildo Silva e a secretária executiva Nena Martins.

Também participaram o comandante da Guarda Civil Metropolitana, Vitor Freire; o superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE; o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, acompanhado do executivo Igor Moraes; o tenente-coronel Bruno, comandante do Batalhão de Turismo da PM, dentre outras autoridades.