Em Barra de Santa Rosa, João Azevêdo dialoga com a população na audiência do Orçamento Democrático e destina investimentos de mais de R$ 22,5 milhões à região

O governador João Azevêdo presidiu a audiência do Orçamento Democrático, realizada na noite desta quinta-feira (31), na cidade de Barra de Santa Rosa (4ª Região Geoadministrativa), quando dialogou com a população sobre suas prioridades, assinou ordens de serviços e destinou recursos que somam mais R$ 22,5 milhões. A audiência contou com a participação de 6.871 pessoas (recorde de público) e aconteceu no Mercado Público Municipal.

Saúde, estradas/mobilidade e esporte/lazer foram as prioridades eleitas pela população para subsidiar o Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) 2026.

Na abertura da plenária, o chefe do Executivo assinou convênios com a rede de saúde, que somam mais de R$ 2,9 milhões, para o custeio da manutenção do Hospital Municipal de Cuité e Unidade Mista de Saúde de Pedra Lavrada. Também assinou Ordem de Serviço para a reforma e adequações do Hospital Regional de Picuí para a instalação do Centro de Hemodiálise, no valor de R$ 985 mil.

Na área da educação, o governador assinou Ordem de Serviço para a manutenção da Escola Estadual Severino Gregório Dantas, em Picuí, no valor de R$ 347 mil; também assinou, simbolicamente, 71 contratos do programa Empreender PB (R$ 571 mil); entregou 725 cisternas (R$ 8,6 milhões) e 12 passagens molhadas (R$ 5,5 milhões); destinou 18 sistemas de energia solar (R$ 322 mil); dois dessalinizadores (R$ 575 mil); implantação de 139 projetos de tecnologias sociais no valor de R$ 2,1 milhões; implantação de uma aliança produtiva (R$ 406 mil), além da entrega de equipamentos à Segurança Pública da região.

“Quero agradecer o carinho que recebemos hoje ao chegar no Curimataú, em Barra de Santa Rosa, e principalmente, nesta plenária. Muito agradecido pela recepção. É uma alegria para mim voltar à Barra. Meus agradecimentos. Estamos aqui para ouvir a população e dar resolutividade naquilo que é reivindicado por ela. Esse time de governo é muito coeso e comprometido com as políticas públicas do nosso Estado e hoje está aqui presente para ouvir os anseios da população”, disse João Azevêdo ao abrir a plenária.

O gestor ainda destacou os investimentos realizados pelo Governo na região. “Hoje começamos o dia na região com a entrega de escolas, Barragens, estrada, visitamos ainda a Barragem do Sabão, ou seja, um dia extremamente produtivo. Esse é um governo que faz a entrega não apenas de obras, mas também de políticas públicas. Em seguida, aqui na audiência, foram feitas entregas importantes, como a assinatura de convênios com a rede de saúde, manutenção de escolas, entre outras. São mais de 22 milhões de investimentos, apenas nesta noite. Esse é um Estado que tem um olhar para a população e que cuida de pessoas. Estamos aqui, sem censura e com o microfone aberto para ouvir a população”, ressaltou, antes de ouvir as falas da população.

O vice-governador Lucas Ribeiro também agradeceu a receptividade. “Quero agradecer e abraçar toda a região do Curimataú que veio essa noite, inclusive os conselheiros do Orçamento Democrático, pela presença e participação nesta grande plenária. Quero agradecer também a todos por acreditarem neste instrumento e, além de tudo, pelo engajamento, por tudo isso acontecer. Gestão pública se faz ouvindo as pessoas. É assim que se constrói benefícios e melhorias para todos. Esse é o governo que escuta”, pontuou.

O prefeito da cidade de Barra de Santa Rosa, Alex Condá, agradeceu a parceria na realização da audiência do ODE na cidade. “Hoje, Barra de Santa Rosa se tornou a sede do Governo da Paraíba. Quero dizer que aqui, neste local onde realizamos a audiência, é onde acontece a maior feira de animais do Curimataú, e hoje estamos realizando, com a colaboração de todos da região, a maior e mais bonita plenária do ODE na região. Nossos agradecimentos por tudo isso. Sabemos do compromisso do governo com a nossa região e estamos aqui para dar continuidade e priorizar nossas demandas. Que a metodologia do Orçamento Democrático, de ouvir a população e seus anseios, perdure para o bem de toda a população paraibana”, enfatizou o prefeito Alex.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, falou em nome da Casa Legislativa. “Essa é a política do Orçamento Democrático e do Governo do Estado que aproxima a vontade do povo à do governo, para fazer uma Paraíba mais justa para todo o seu povo. O Governo da Paraíba está aqui hoje para ouvir os anseios da população e fazer os devidos encaminhamentos. É importante que cada vez mais todos nós reconheçamos o trabalho do governo e por tudo o que vem sendo feito pela Paraíba”, declarou Adriano Galdino.

Já o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Gilmar Martins, ressaltou a importância das plenárias do ODE para que a gestão esteja cada vez mais próxima da sociedade, fazendo um governo de fato democrático, que auxilie a população a enfrentar os problemas que mais as afligem por meio da implantação correta de políticas públicas.

E o secretário executivo do Orçamento Democrático, Júnior Caroé, agradeceu a presença de todas as pessoas. “Nosso muito obrigado a todas as pessoas que vieram dialogar com o governo e construir uma Paraíba melhor. Hoje, realizamos uma plenária com recorde de público, sucesso na escolha das prioridades e nós só podemos agradecer”, afirmou Caroé.

A conselheira do Orçamento Democrático, Mayara Diniz, reivindicou obras nas áreas da saúde e infraestrutura em nome da comunidade que representa. “Sou conselheira do Orçamento Democrático, representante da região e da Barra de Santa Rosa. Venho solicitar, em nome da minha região, a construção de um centro oncológico regional, a pavimentação da estrada que liga Barra a Pocinhos e a construção de um estádio de futebol”, pediu.

Também participaram desta audiência o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, o deputado federal Wilson Santiago, além da secretária do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Rafaela Camaraense; da secretária da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura; do secretário da Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga; da secretária do Desenvolvimento Humano, Pollyana Werton; do secretário da Saúde, Ari Reis; do secretário de Comunicação, Nonato Bandeira; do chefe de gabinete do governador, Ronaldo Guerra, entre outros auxiliares de governo, além de prefeitos, vereadores e autoridades locais.

Próxima audiência – A próxima audiência acontece nesta sexta-feira (1⁰), na cidade de Bananeiras (2ª Região Geoadministrativa), às 19h, no ginásio da Escola Normal Prof. Pedro Augusto de Almeida.

Votação das prioridades – O site de votação continua disponível para que a população acesse e eleja investimentos para as regiões que representam – votacaoode.pb.gov.br

Para votar, a pessoa deve inserir o CPF, escolher a região que representa e detalhar as prioridades de investimentos.

Saiba mais – Barra de Santa Rosa integra a 4ª Região Geoadministrativa que também é composta pelas cidades de Baraúna, Cubati, Cuité, Damião, Frei Martinho, Nova Floresta, Nova Palmeira, Pedra Lavrada, Picuí, São Vicente do Seridó e Sossego.

O Governo do Estado investiu nessa região, entre os anos de 2024 e 2025, mais de R$ 1 bilhão.