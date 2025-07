RUA ELIAS UCHÔA É A 24ª ATENDIDA PELO PROJETO “SÃO JOSÉ DO SERIDÓ + ILUMINADA”

A estrutura de iluminação pública de São José do Seridó vive nova realidade em virtude do projeto “São José do Seridó + Iluminada”. Com as ações desenvolvidas na rua Elias Uchôa, o município agora conta com 24 logradouros onde a iluminação foi totalmente modernizada e ampliada. O projeto é uma realização da Gestão Municipal através da SEMURB (Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo) e da SEMOPIT (Secretaria de Obras Públicas, infraestrutura e Trânsito).





De acordo com o titular da SEMURB, Dirceu Soares, a rua Elias Uchoa é uma importante via urbana, que parte do bairro Nova Bonita, corta o Centro e vai até o bairro João Araújo. Ainda segundo Dirceu Soares, o projeto “São José do Seridó + Iluminada” também já implantou, modernizou e ou ampliou a iluminação externa em equipamentos públicos.





” ‘O São José do Seridó + Iluminada’ vem melhorando a qualidade da vida da população são-josé-seridoense, pois proporciona mais conforto, bem-estar e segurança aos munícipes”, pontuou, lembrando que, estudos realizados no país, apontam que o investimento em iluminação pública reduz em até 40% os índices de criminalidade no território.





MELHORIAS





1 – Avenida Miguel Cirilo (RN-288) – OBS: foi adicionada estrutura elétrica em cinco postes;





2 – Rua Vicente Pereira (Centro) – OBS: foi adicionada estrutura elétrica em um poste;





3 – Rua Cícero Dantas (Centro/Nova Bonita) – OBS: foi adicionada estrutura elétrica em dois postes;





4 – Rua Justino Dantas (Centro) – OBS: foi adicionada estrutura elétrica em dois postes;





5 – Rua Severino Hipólito (Bairro Liberdade) – OBS: foi adicionada estrutura elétrica em dois postes;





6 – Rua João Gavião (Bairro Liberdade) – OBS: foi adicionada estrutura elétrica em um poste;





7- Rua Alberoni Dantas (Bairro Liberdade);





8 – Rua Eronides Pereira (Bairro Liberdade);





9 – Rua 13 de Maio (Bairro Liberdade) – OBS: foram adicionados três novos postes e adicionada estrutura elétrica em dois postes;





10 – Comunidade do açude público Marcelino Belizário – OBS: foi adicionada estrutura elétrica em cinco postes;





11 – Rua Manoel Sueco (Bairro Beira Rio);





12 – Rua Antônio Sales (Bairro Beira Rio) – OBS: foram adicionados três novos postes;





13 – Rua Miguel Berto (Bairro Beira Rio) – OBS: foram adicionados dois novos postes entre o balneário e o Rio São José;





14 – Rua Pacífico Menino (Bairro Beira Rio);





15 – Rua Marco Gordo (Bairro Beira Rio) – OBS: foram adicionados dois novos postes;





16 – Rua Abdias Bezerra (Bairro Beira Rio);





17 – Rua José Menino (Bairro Beira Rio);





18 – Rua José Cadete (Centro) – OBS: foi adicionado um novo poste no canteiro central do logradouro;





19- Corredor após passagem molhada sobre o Rio São José (Bairro Beira Rio) – OBS: foram adicionados dois novos postes e adicionada estrutura elétrica nos demais equipamentos existentes;





20 – Rua Calixto Gaudêncio (Centro) – OBS: foram adicionados seis novos postes;





21 – Currais dos Criadores (Zona Rural) – OBS: foi adicionada estrutura elétrica em 16 postes;





22 – Travessa Maria Dias (Conjunto João Amaro/Bairro Nova Bonita);





23 – Sítio Bonito (Zona Rural) – OBS: Foi adicionada estrutura elétrica em 4 postes





PARCIAL





Além dos logradouros públicos citados anteriormente, outras localidades também já receberam, de forma parcial, a modernização e ampliação de sua estrutura de iluminação:





1 – Rua Manoel Sabino (Centro): trecho entre a Avenida Justino Dantas e a Rua Elias Uchoa, e trecho entre a Rua Pedro de Medeiros Brito e a Travessa Elias Vieira – OBS: foram adicionados nove novos postes;





2- Rua Elza Dantas – OBS: foram adicionados dois novos postes;





3 – Prolongamento da Rua Manoel Theodoro – OBS: foram adicionados dois novos postes;





OUTROS ESPAÇOS





Através do “São José do Seridó + Iluminada”, alguns equipamentos públicos também ganharam iluminação externa em led para reforçar o processo de melhoria e expansão do parque de iluminação:





1- Praça de Eventos Edilza Dias (Bairro Beira Rio);





2- Ginásio de Esportes Pedro Laurentino de Medeiros (Bairro João Araújo);





3- Campo de Futebol (Bairro Nova Bonita);

4 – Mercado Público (Centro);





5 – Escola Raul de Medeiros Dantas (Centro);





6 – Terminal Rodoviário Manoel Ludugero da Costa (Bairro Beira Rio);





7 – Sede do projeto Criança Feliz (Centro);





