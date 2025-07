MS aprova planos de contingência para enfrentar desastres provocados por chuvas e incêndios florestais

“O programa Vigidesastres, do Ministério da Saúde, atua na vigilância e redução do impacto dos desastres na saúde da população. Nosso foco é antecipar e mitigar os riscos à saúde, seja em períodos de intensas chuvas, com doenças como leptospirose, ou em épocas de estiagem e incêndios florestais, que podem agravar doenças respiratórias e de pele. Nosso objetivo é fortalecer os planos de contingência integrando as ações das diversas áreas da vigilância em saúde. Trabalhamos em conjunto com as secretarias municipais para identificar e proteger as populações e municípios mais vulneráveis, garantindo que o Estado esteja preparado para responder rapidamente a qualquer desastre”, enfatiza.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it. Ok