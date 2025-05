Cícero Lucena abre a Semana do Bebê e destaca compromisso no cuidado e desenvolvimento da primeira infância

O prefeito Cícero Lucena abriu, nesta segunda-feira (26), a Semana do Bebê em João Pessoa, destacando o compromisso da gestão com o cuidado e o desenvolvimento da primeira infância. A solenidade aconteceu no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Olga Maria Leite de Figueiredo, localizado no bairro do Geisel – uma das 100 unidades que estão realizando as atividades de cuidado e proteção com as crianças de 3 meses até os 6 anos.

O gestor da Capital ressaltou a importância de investir nos primeiros anos de vida das crianças, garantindo direitos e oferecendo um ambiente acolhedor e estimulante para o seu crescimento. “Estamos vivendo, nesta semana, um novo paradigma da educação no Município de João Pessoa. Não se trata apenas de cuidar das crianças durante o dia, mas de, desde os primeiros anos de vida, oferecer também uma formação pedagógica que contribua para estruturá-las melhor em seus passos futuros, nos demais níveis da educação”, afirmou o prefeito.

A Semana do Bebê é uma iniciativa nacional apoiada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e, em João Pessoa, a programação inclui atividades lúdicas, ações de saúde e práticas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento integral das crianças. “Ouvir o depoimento de uma mãe, do acolhimento, do carinho, do amor que ela encontra nesse espaço, no CMEI, que é replicado dos demais Centros pela dedicação da direção, dos profissionais da educação, dos cuidadores das crianças especiais, só faz renovar a vontade de fazer mais”, afirmou o vice-prefeito Leo Bezerra.

A mobilização conta com a participação integrada das secretarias de Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e Cidadania, promovendo ações que fortalecem as políticas públicas voltadas para a primeira infância. “A gente sabe que é nesse período — como bem representam essas crianças aqui à minha frente — que se constrói o futuro do adulto. E esse futuro está sendo moldado pelas mãos dessas professoras que aqui estão, pelos especialistas que integram a Secretaria, por toda uma equipe que, sem dúvida nenhuma, vem fazendo um trabalho diferente, um trabalho transformador”, disse a secretária municipal de Educação, América Castro.

Referência – A diretora do Departamento de Educação Infantil, Sonaly Lima, lembrou que, em João Pessoa, a Prefeitura também conta com salas de referência para bebês, aliando arquitetura e pedagogia para favorecer o desenvolvimento. “É um projeto inovador. Se você observar, poucas escolas privadas têm algo parecido com o que a gente tem hoje aqui. Porque fazemos todo um estudo dentro da parte pedagógica para atender às necessidades da primeiríssima infância, que vai de zero aos 3 anos”, afirmou.

Parceria – A defensora pública Elza Regis de Oliveira Lima, do Núcleo da Infância e Foro da Infância, disse que acompanha as ações da Prefeitura, tanto nos cuidados quanto na proteção das crianças. Ela elogiou a programação dedicada a Semana do Bebê, que tem a participação do órgão. “A gente atua com processos de guarda, adoção, autorização de viagem e outras questões relacionadas à criança e ao adolescente. Hoje estamos realizando a itinerância e contamos com a presença da nossa van, oferecendo todos os serviços da Defensoria Pública — e o melhor: de forma totalmente gratuita”, explica.

Cuidado – Rejane Feitas, mãe de Rafael, de 3 anos, criança atípica com síndrome de Down, agradeceu o acolhimento que o filho recebe no CMEI Olga Maria Leite Figueiredo. “Nem tenho palavras para descrever o cuidado que meu filho recebe aqui, sendo bem tratado por todas as profissionais. Deixá-lo aqui e buscar depois, com a certeza de que recebeu todo o carinho e proteção, não tem preço”, agradeceu.