MST Paraíba ocupa pátio da sede do Incra em João Pessoa para exigir celeridade da Reforma Agrária

No final da manhã desta quarta-feira (23), o chefe da Divisão de Obtenção de Terras do Incra/PB, Ivan Fontinelli, reuniu-se com as lideranças do MST no auditório da autarquia para explicar as regras para a destinação de imóveis rurais para fins de reforma agrária, por meio de desapropriação, compra direta ou adjudicação, como previsto na legislação brasileira, bem como as várias etapas do processo administrativo aberto no Incra para a destinação de um imóvel ao assentamento de famílias agricultoras. Fontinelli ainda falou sobre a situação de cada imóvel rural reivindicado pelas famílias que vivem em acampamentos ligados ao MST e a outros movimentos sociais do campo na Paraíba.

