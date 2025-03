O atacante Hulk iniciou a transição física no Atlético-MG, mas segue como dúvida para a final do Campeonato Mineiro contra o América-MG, no sábado (15), às 16h30, no Mineirão. O jogador paraibano se recupera de uma lesão muscular sofrida na semifinal e já realiza atividades individuais, além de ter participado parcialmente do treino de quarta-feira (11), na Cidade do Galo.

Hulk avança na recuperação, e Atlético-MG mantém foco na final do Mineiro 2025. (Foto: Paulo Henrique França/Atlético-MG)

Com a vantagem do primeiro jogo, o técnico Cuca mantém a preparação com a possibilidade de repetir a equipe titular. No duelo de ida, o Galo de Belo Horizonte venceu o Coelho por 4 a 0 e pode perder por até três gols de diferença para garantir o hexacampeonato de forma consecutiva. O elenco atleticano tem mais dois treinos antes da decisão.

Além de Hulk, Brahian Palacios também segue em tratamento no departamento médico. O atacante está em estágio menos avançado na recuperação e ainda não tem previsão para voltar aos treinos com o grupo do Galo.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba