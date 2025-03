Pato x Brasília ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (14/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Pato x Brasília hoje, HOJE (14) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Pato x Brasília: Jogo ao Vivo e Expectativas para o Confronto (14/03/2025)

No próximo dia 14 de março de 2025, Pato e Brasília se enfrentam no ginásio de Pato Branco, em mais uma partida da temporada do NBB (Novo Basquete Brasil). O confronto promete ser emocionante, com ambas as equipes buscando conquistar pontos importantes para suas campanhas no campeonato. O jogo está marcado para às 19h30 (horário de Brasília), e os fãs de basquete podem acompanhar ao vivo as emoções desta partida cheia de história e rivalidade.

Situação Atual das Equipes

Pato: A equipe da casa, Pato, vem de uma sequência de derrotas, incluindo uma derrota apertada contra o Flamengo por 91 a 81 e outros resultados negativos contra Botafogo e Vasco. Apesar disso, a equipe demonstrou boa disposição nas partidas e busca se recuperar com o apoio de seus torcedores. O time terá um grande desafio pela frente, mas se o histórico recente em casa for levado em conta, a confiança pode ser um fator positivo.

Brasília: O time visitante, Brasília, vive uma fase mais positiva, com quatro vitórias consecutivas. A última vitória foi contra o Pinheiros por 72 a 70, mostrando a boa forma do time. Com destaque para jogadores como Baralle, que tem se destacado com atuações consistentes, o time de Brasília chega para o jogo contra Pato com o objetivo de manter sua boa fase e continuar pressionando os líderes do campeonato.

Histórico de Confrontos

Nos últimos jogos entre as duas equipes, Pato venceu Brasília no último encontro por 77 a 65 em janeiro de 2024. No entanto, a equipe de Brasília venceu o último confronto em dezembro de 2024, por 98 a 94, em uma partida extremamente equilibrada. Esses resultados indicam que o jogo pode ser imprevisível e equilibrado, com as duas equipes buscando superar suas dificuldades.

Análise do Jogo

Este é um confronto chave para ambas as equipes. Pato, jogando em casa, tentará utilizar a vantagem de sua torcida e sua experiência no ginásio local para se reerguer. Por outro lado, Brasília chega motivado pela sua sequência de vitórias, com um elenco que demonstra grande entrosamento e confiança.

O confronto será marcado pela disputa de forças no ataque e defesa, com Pato precisando ajustar sua defesa para neutralizar os principais pontos fortes de Brasília, como suas jogadas rápidas e boas finalizações. Já Brasília, com sua defesa sólida e jogo coletivo, buscará controlar o ritmo da partida desde o início.

Onde Assistir ao Vivo

Você pode acompanhar o jogo ao vivo através de diversas plataformas de streaming de esportes.

Previsão para o Jogo

Com base no desempenho das equipes e no histórico recente, o Pato buscará uma reação diante de sua torcida, enquanto Brasília tentará manter sua excelente fase. A expectativa é de um jogo equilibrado, mas com Brasília se saindo um pouco mais forte devido à sua consistência nas últimas partidas.

Conclusão

O confronto entre Pato e Brasília promete ser uma grande disputa, repleta de emoções. Ambas as equipes têm seus pontos fortes e suas fraquezas, e a chave para o sucesso estará na capacidade de ajustar a defesa e aproveitar as oportunidades no ataque. Acompanhe ao vivo este grande clássico do NBB!

Calendário de Jogos e Transmissões do NBB – Março de 2025

A reta final de março no Novo Basquete Brasil (NBB CAIXA) 2024/25 traz confrontos decisivos, com equipes buscando melhorar suas colocações na tabela e garantir boas posições para os playoffs.

Acompanhe a programação completa dos jogos e onde assistir:

📅 Tabela de Jogos e Transmissões – NBB (15 a 26 de março)

📆 Sábado – 15/03/2025

🕔 17h00 – Caxias do Sul Basquete x Paulistano/CORPe

📺 Transmissão: Tempo real no site da LNB

🕔 17h10 – Corinthians x Desk Manager Mogi Basquete

📺 Transmissão: YouTube, TV Cultura, NBB BasquetPass

🕖 19h00 – Ceisc/União Corinthians x São Paulo

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

📆 Segunda-feira – 17/03/2025

🕚 11h00 – CAIXA/Brasília Basquete x Botafogo

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

🕢 19h30 – Ceisc/União Corinthians x Paulistano/CORPe

📺 Transmissão: Tempo real no site da LNB

🕢 19h30 – Pinheiros x São José Basketball

📺 Transmissão: UOL, NBB BasquetPass, Facebook Live

📆 Terça-feira – 18/03/2025

🕗 20h00 – Franca x Bauru Basket (Clássico Paulista)

📺 Transmissão: ESPN, NBB BasquetPass

📆 Quarta-feira – 19/03/2025

🕖 19h00 – Minas Tênis Clube x Flamengo

📺 Transmissão: SporTV, NBB BasquetPass, FlaTV+

📆 Terça-feira – 26/03/2025

🕖 19h00 – Minas Tênis Clube x Caxias do Sul Basquete

📺 Transmissão: A confirmar

Fique ligado nos jogos e acompanhe as emoções do NBB CAIXA 2024/25 nas principais plataformas de transmissão!