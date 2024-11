Solenidade no Teatro Paulo Pontes marca abertura oficial da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Painéis, colóquios, seminários, jogos eletrônicos, campeonatos, exposições e apresentações culturais. É o que reserva para o público a 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece até o dia 1º de dezembro no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em Tambauzinho. A cerimônia oficial de abertura do evento será nesta sexta-feira (29), às 11h, no Teatro Paulo Pontes, com a presença do ministro das Comunicações, Juscelino Filho.

Com o tema ‘Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais’, a edição João Pessoa está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (Secitec), em parceria com o Governo do Estado da Paraíba e diversas instituições de ensino superior.

O secretário de Ciência e Tecnologia do Município (Secitec-JP), Guido Lemos, comentou que em conjunto com a contribuição de projetos inovadores e iniciativas que fazem parte do sistema de ciência, tecnologia e inovação, se busca, durante o evento, respostas eficazes aos desafios contemporâneos enfrentados nos biomas brasileiros.

“As tecnologias sociais são inovações desenvolvidas e implementadas em comunidade e voltadas para a solução de problemas, aliando saberes tradicionais, organização social e conhecimentos técnicos e científicos de maneira inclusiva, construtivista e participativa. Através da aplicação delas, é possível encontrar soluções efetivas para desafios como acesso à água potável, segurança alimentar, educação, saúde, habitação, trabalho e renda, cultura, igualdade de raça e de gênero, energia, meio ambiente, entre outros”, destacou.

HQPB – Em João Pessoa, a 21ª SNCT acontecerá em parceria com o HQPB 2024, um dos maiores eventos de quadrinhos da Paraíba, combinando o melhor da cultura pop com ciência, tecnologia e inovação. Na programação tem Campeonato de Card Game, Mostra de Cinema, Campeonato de Cosplay, Campeonato de Dança Kpop e workshops. Este é o maior encontro do gênero no Nordeste, consolidado como um espaço gratuito e inclusivo de acesso à cultura, educação e empreendedorismo.

Com a união do HQPB, que celebra 16 anos de história, e da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, o evento amplia ainda mais seu impacto, reunindo uma programação diversificada e inovadora. Além disso, contará com convidados especiais, como dubladores de sucesso, influenciadores e criadores de conteúdo da cultura geek.

O coordenador geral da HQPB, Bruno Elias, comentou que o evento atraiu ano passado mais de 60 mil participantes, gerando empregos, incentivando o turismo e fortalecendo a indústria criativa regional. “Este ano, a expectativa é ultrapassar os 90 mil visitantes, consolidando João Pessoa como um polo estratégico de cultura e inovação no Brasil”, comentou.

Semana Nacional – ASemana Nacional de Ciência e Tecnologiaé o principal evento de divulgação científica do Brasil. O evento é realizado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e conta com atividades do Norte ao Sul do país.

A edição João Pessoa está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (Secitec), em parceria com o Governo do Estado da Paraíba, Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Cagepa, Agência de Inovação Tecnológica de João Pessoa (InovatecJP) e HQPB.

A programação completa do evento pode ser acessada no link.

Serviço:

Abertura oficial da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

Dia: sexta-feira (29)

Horário: 11h

Local: Teatro Paulo Pontes – Espaço Cultural José Lins do Rêgo