Cícero Lucena autoriza obras em 10 ruas e destaca mais de R$ 33 milhões investidos no bairro de Oitizeiro

O bairro de Oitizeiro e região, incluindo Jardim Planalto e comunidades adjacentes, estão recebendo o olhar e a ação da Prefeitura de João Pessoa, que está investindo mais de R$ 33 milhões para reconstruir escolas, mercado, equipamentos sociais, aplicação de asfalto, construção de drenagem, entre outras intervenções da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). Na pavimentação, os moradores estão comemorando os 100% das vias, com a autorização do prefeito Cícero Lucena, nesta segunda-feira (3), para o início das obras nas últimas 10 ruas que restavam.

Dessa forma, Cruz das Armas, que já teve 9 ruas entregues, agora conta com 36 vias contratadas, totalizando 45 vias no maior programa de pavimentação da história de João Pessoa. “O mesmo padrão, daqui é igual na praia, respeitando os moradores, independente do bairro. Então, isso demonstra, de uma forma clara, o compromisso da Prefeitura de cuidar de toda João Pessoa, de ter a coragem de enfrentar os problemas e buscar a sua solução, com muito trabalho, com muita dedicação e com muita competência”, afirmou o prefeito Cícero Lucena.

Atendendo demandas da comunidade – O vice-prefeito Leo Bezerra também celebrou o volume de obras em Oitizeiro, lembrando que muitas das ações são reivindicações antigas dos moradores. “Muito feliz de saber que agora 100% desse bairro, que é tão querido, tão amado por nós, vai ficar totalmente pavimentado. Eu que sou militante, desde a época que eu era vereador, sempre lutei muito por Oitizeiro, pelo Jardim Planalto, por toda João Pessoa”, destacou Leo Bezerra.

Mais investimentos – De acordo com o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão, a Prefeitura de João Pessoa já conseguiu mais R$ 100 milhões em recursos para avançar com o programa de pavimentação. “Estivemos em Brasília quinta-feira passada, no BRB, tratando de mais um empréstimo que o prefeito autorizou, que será investido em pavimentação na cidade de João Pessoa. A gente espera que ainda em fevereiro esses recursos estejam disponíveis para o prefeito autorizar mais ordens de serviços”, detalhou o secretário.

Conquista – A solenidade aconteceu na Rua Maria Tavares de Araújo, onde a dona de casa Maria Lúcia dos Santos agradeceu a chegada da infraestrutura. “Carro aqui passa com muita dificuldade. Idosos e pessoas com mobilidade reduzida sofrem muito. Muitos buracos e alagamento nos dias chuvosos. É uma conquista para todos nós, um sonho que vai se realizar, porque o prefeito Cícero Lucena disse que as obras já vão começar para acabar com o nosso sofrimento”, desabafou a moradora.

Confira a relação das ruas em Cruz das Armas, nesta ordem de serviço:

Rua Agente Fiscal Moisés Raulino Bronzeado

Rua Anisberto Lins Albuquerque

Rua Doutor Jair Cunha

Rua Joaquim Nonato de Aquino

Rua José Normando de Melo

Rua Maria Tavares Araújo

Rua Neuza de Vasconcelos Silva

Rua Pastor José Severino de Oliveira

Travessa Pedro Jaime Seixas

Rua José do Valle Melo

Obras concluídas no bairro e região:

Escola Arnaldo de Barros (R$ 675.000,00);

Escola Napoleão Laureano (R$ 571.000,00);

Escola José de Novais (R$ 235.658,06);

Drenagem da Comunidade Baleado;

Sete ruas com pavimento asfáltico novo.

Obras contratadas ou em andamento na região:

Mercado de Oitizeiro (R$ 10.055.901,49)

Passarela Guaíba (R$ 315.851,43)

Ampliação do Campo do Alvorada (R$ 1.874.992,37)

Escola Dom José Maria Pires (R$ 2.804.744,16)

Escola Doutor João Santa Cruz de Oliveira (R$ 3.214.000,35)

Cozinha Comunitária Novais (R$ 723.194,19).