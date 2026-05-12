Parque do Povo terá mais de 200 câmeras de monitoramento

São João de Campina Grande. (Foto: Divulgação)

O São João 2026 de Campina Grande deve ter 236 câmeras para reforçar a segurança do Parque do Povo durante o evento. O planejamento operacional foi definido entre equipes da organização do evento e do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Polícia Militar.

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De acordo com a prefeitura de Campina Grande, a edição deste ano do Maior São João do Mundo terá um reforço na cobertura de monitoramento. Em 2025, foram utilizadas 211 câmeras, enquanto na edição de 2026 deve haver uma ampliação no quantitativo com mais cinco câmeras PTZ, dez equipamentos de reconhecimento facial e outras dez câmeras fixas, totalizando 236 equipamentos de monitoramento.

Os equipamentos devem garantir o reforço na segurança do Parque do Povo, local que concentra os shows do São João de Campina Grande. A festa vai acontecer de 3 de junho e 5 de julho.

“As câmeras estão integradas ao sistema do CICC, que faz o cruzamento das imagens com o banco de dados das forças de segurança. Isso permite identificar pessoas monitoradas e acompanhar toda a movimentação dentro do evento”, explicou o gerente de expansão da responsável pela estrutura tecnológica e pelo sistema de videomonitoramento do evento, Ivan Borges.

Ajustes estruturais previstos para implantação no Parque do Povo também foram definidos, assim como os pontos onde os equipamentos de monitoramento serão instalados.

A previsão da prefeitura é que o esquema de monitoramento utilizado na edição passada no distrito de Galante seja mantido.