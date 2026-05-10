Hospital Santa Isabel é pioneiro na implantação do serviço de Cuidados Paliativos

O Hospital Santa Isabel (HMSI) é o primeiro da Rede Municipal de João Pessoa a receber o serviço de Cuidados Paliativos, com foco em ampliar a assistência aos pacientes internados nas clínicas e UTIs da unidade. A iniciativa conta com a atuação da Equipe de Apoio Assistencial em Cuidados Paliativos (EAACP), serviço pioneiro em João Pessoa e também na Paraíba, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com o objetivo de fortalecer a assistência humanizada aos pacientes e familiares.

A implantação da equipe multiprofissional teve início em fevereiro de 2026 e representa um avanço importante para a rede pública de saúde do Município. O serviço atuará na avaliação integral dos pacientes, controle de sintomas, apoio psicológico e social, além da continuidade do cuidado entre hospital, domicílio e demais serviços da rede, promovendo um atendimento voltado não apenas para o tratamento físico, mas também para o acolhimento emocional, social e espiritual dos pacientes.

Nesta semana, as equipes do Hospital Santa Isabel passaram por capacitação para implantação do serviço. A partir da próxima semana, o atendimento começa a ser realizado diretamente na assistência aos pacientes da unidade, principalmente nas clínicas médicas e UTIs.

Segundo a coordenadora geral do serviço, Lívia Thaís, a implantação representa um marco importante para a saúde pública municipal e para a humanização do cuidado. “Nosso objetivo é garantir assistência integral, digna e contínua aos pacientes e familiares, promovendo conforto, acolhimento e qualidade de vida”, destacou.

A coordenação do projeto no Santa Isabel ficará com a Dra. Mariana Gama, responsável por multiplicar o serviço nos setores do hospital, principalmente na clínica médica e na UTI.