Governador Lucas Ribeiro entrega abastecimento d’água em comunidade quilombola e autoriza novas obras no Sertão — Governo da Paraíba

O governador Lucas Ribeiro esteve, neste sábado (9), nos municípios de Juru, Tavares e São José de Princesa, onde assinou ordens de serviço, autorizou novos projetos de infraestrutura e inaugurou sistema de abastecimento d’água em comunidade quilombola. As ações contemplam investimentos nas áreas de educação, mobilidade, infraestrutura urbana e segurança hídrica no Sertão paraibano.

A primeira agenda foi em Juru, onde o governador autorizou a ordem de serviço para manutenção da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio América Florentino. A intervenção conta com investimento estimado em R$ 715 mil e atende demanda apresentada no Orçamento Democrático Estadual (ODE).

Na ocasião, Lucas Ribeiro também autorizou o Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB) a elaborar o projeto executivo e os estudos ambientais para as obras de implantação e pavimentação do acesso ao distrito de Dalmópolis, com extensão aproximada de 10 quilômetros. “Dalmópolis vai deixar para trás o drama da estrada de barro e ter uma estrada de qualidade. Isso é fruto de um governo equilibrado, preparado para realizar investimentos importantes e levar desenvolvimento para todas as regiões da Paraíba”, afirmou o governador.

A prefeita de Juru, Solange Félix, destacou a parceria entre município e Governo do Estado para ampliar os investimentos e melhorar os serviços oferecidos à população. “Hoje estamos trazendo novidades e bons projetos para cada dia ampliar e dar mais qualidade de vida aos nossos munícipes. Com esse coletivo e com essa parceria a gente vai longe”, declarou.

Em seguida, em Tavares, Lucas Ribeiro inaugurou o sistema de abastecimento de água do Quilombo Domingos Ferreira, obra que recebeu investimentos de R$ 5,6 milhões. O equipamento contempla 166 ligações domiciliares e quatro ligações comunitárias, garantindo ampliação do acesso à água e mais segurança hídrica para as famílias da comunidade quilombola.

Durante a solenidade, Lucas Ribeiro destacou o impacto social da obra e reforçou o compromisso da gestão estadual com a ampliação do acesso à água no interior do estado. “Não existe preço alto quando é para levar água para a porta da casa das pessoas. É obrigação nossa garantir o básico, que é água para o povo viver com dignidade, ter tranquilidade e qualidade de vida”, afirmou o gestor.

A moradora da comunidade Maria do Socorro Lima destacou a importância da obra para as famílias beneficiadas e relembrou a longa mobilização da população pelo acesso à água. “São mais de 20 anos de luta e hoje a palavra é gratidão. Esse projeto trouxe dignidade para mais de 70 famílias da nossa comunidade”, afirmou.

Ainda em Tavares, o governador e o prefeito Genildo José da Silva assinaram a ordem de serviço para reforma da Praça Central do povoado Silvestre, na zona rural do município. A obra, fruto de convênio entre o Governo da Paraíba e a Prefeitura de Tavares, representa investimento de quase R$ 1 milhão e integra as ações de infraestrutura urbana realizadas na região.

Durante o evento, o prefeito destacou a parceria institucional entre o município e o Governo do Estado para execução de obras estruturantes em Tavares. “Um prefeito não administra sozinho. É preciso ter parceiros para trazer recursos e melhorar a vida das pessoas. Tavares vive hoje um novo momento com investimentos em saúde, educação, infraestrutura e abastecimento d’água”, afirmou o prefeito.

No período da tarde, em São José de Princesa, o governador autorizou o Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB) a elaborar o projeto executivo e os estudos ambientais para as obras de implantação e pavimentação da rodovia PB-362, no trecho que liga o município à divisa da Paraíba com Pernambuco, em Triunfo, com extensão aproximada de 10 quilômetros.

“O mesmo governo que fez obras importantes como as estradas de Nova Olinda até Tavares e de Manaíra até Santa Cruz da Baixa Verde é o mesmo governo que vai fazer essa obra aqui, de São José de Princesa até Triunfo. Assumi um estado equilibrado, pronto para avançar ainda mais, e nossa missão é fazer o desenvolvimento chegar na vida de cada paraibano”, afirmou o governador.

O prefeito de São José de Princesa, Juliano Matuto, destacou a importância da obra para a mobilidade e o desenvolvimento regional. “Esse acesso vai trazer um progresso enorme para nossa cidade e para toda a região. É uma demanda histórica da população que agora começa a avançar com planejamento e compromisso”, afirmou o prefeito.