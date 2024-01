Controlador Geral de João Pessoa e de Piancó trocam experiências sobre transparência pública

22/01/2024 |

16:00 |

59

A equipe da Controladoria Geral do Município de João Pessoa (CGM-JP) recebeu, nesta segunda-feira (22), o Controlador do Município de Piancó, localizado na Região Metropolitana do Vale do Piancó, na Paraíba. No encontro, foram apresentadas as ações de melhores práticas de gestão, auditoria interna, desafios e metodologia de trabalho da controladoria da Capital paraibana.

O controlador geral de João Pessoa, Diego Fabrício Albuquerque, destacou que o encontro foi rico em troca de experiência. “O encontro promove aprendizagem mútua e interação nas discussões de boas práticas e controle interno na esfera da administração pública. Nos orgulha muito servir de vitrine para outros municípios e reforça nossa responsabilidade em auxiliar o gestor em administrar os recursos públicos da nossa cidade”, destacou.

Ainda durante o encontro, Fabrício fez o convite para o controlador de Piancó, Antônio Leite, compor o Conselho Estadual de Controle Interno.

O controlador do município de Piancó, Antônio Leite, ressaltou que João Pessoa tem servido como referência para o município. “Transparência nos processos da administração pública é uma das principais premissas da gestão municipal. Para assegurar o bom funcionamento dos recursos financeiros públicos, ter o apoio e orientação de órgãos como Controladoria do Município de João Pessoa, faz toda a diferença”, destacou.

Sobre o convite para compor o Conselho Estadual de Controladoria, Leite completou ressaltando a alegria em fazer parte do grupo. “Fiquei extremamente honrado com o convite. Fazer parte desse seleto grupo, será uma alegria sem precedentes”, concluiu o controlador de Piancó.