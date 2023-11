Prefeito leva incentivo aos alunos do ‘Campeões do Amanhã’, em aula na arena do Vôlei de Praia

João Pessoa está na vitrine do vôlei de praia com o Circuito Banco do Brasil e etapa do Mundial acontecendo na Capital até o dia 26 deste mês. Enquanto a competição projeta a cidade, a Prefeitura utiliza o evento para inspirar os alunos do projeto ‘Campeões do Amanhã’, e o prefeito Cícero Lucena acompanhou de perto uma aula especial na arena da Praia de Cabo Branco.

O gestor transmitiu uma mensagem de foco no esporte aos alunos, disse que eles aproveitassem o potencial da cidade para sediar grandes eventos, assim como o Circuito Brasileiro e a etapa do Mundial de Vôlei de Praia, e garantiu que o projeto Campeões do Amanhã vai oferecer todas as condições para que eles possam se desenvolver, seja no esporte ou na qualidade de vida associada à prática esportiva.

“É muito bom ver João Pessoa se consolidando como a Capital do esporte saudável do Brasil. Nesse evento promovido pelo Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, teremos a apresentação das 12 melhores duplas internacionais. As nossas crianças, que eles possam ver seus ídolos e também aprender com eles”, disse o prefeito.

O secretário de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), Kaio Márcio, disse que nessa aula especial 80 crianças puderam vivenciar também o pouco da experiência do vôlei na areia, já que o projeto funciona em ginásio.

“É para os alunos que estão começando, nessa vivência do Projeto ‘Campeões do Amanhã’, que é muito importante eles terem uma referência. Aqui, no Circuito, tem atletas de referência e eles vão poder observar e se inspirar neles”, afirmou.

Um desses alunos é o estudante João Vítor, que está no projeto ‘Campeões do Amanhã’ há nove meses. “Acredito que todos aqui querem ser igual aos jogadores, participar da mesma competição e, quem sabe, representar a Paraíba um dia. Estou aproveitando ao máximo as aulas no projeto, porque penso muito em seguir carreira no esporte”, afirmou o jovem atleta.

O ‘Campeões do Amanhã’ conta com 17 modalidades, em que as crianças podem escolher para praticar de forma gratuita, com auxílio de professores.