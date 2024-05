Profissionais de saúde alertam sobre importância da vacinação em crianças, idosos, puérperas e gestantes 

A vacinação que protege contra a gripe foi ampliada para toda população acima de seis meses de idade. Mesmo com a ampliação, os profissionais de saúde alertam sobre a importância da proteção dos grupos mais vulneráveis, como gestantes, puérperas, idosos, crianças menores de 5 anos e pessoas com comorbidades. A vacina está disponível em todos os serviços de saúde da rede municipal, a partir das 7h e nos pontos móveis, das 12h às 21h.

“Orientamos e alertamos para que a população não deixe de se vacinar. Temos observado um crescente número de casos de síndrome respiratória aguda grave no país, principalmente as infecções por vírus sincicial respiratório e por Influenza. A preocupação é ainda maior quando essa infecção acomete crianças, puérperas, gestantes e idosos, portanto, para evitar o agravamento, alertamos sobre a importância da prevenção por meio da vacinação”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

A influenza e a Covid-19 continuam sendo ameaças para a saúde pública, especialmente para as pessoas não vacinadas. Assim, o Ministério da Saúde recomenda aproveitar a oportunidade da campanha de vacinação contra a influenza para atualização da situação vacinal para Covid-19 nos grupos elegíveis.

Dados de cobertura vacinal – No Brasil, a cobertura vacinal está em 29,16%. Na Paraíba, esse número representa 34,35%. Em João Pessoa, são 15,32% do público que compreende a consolidação desses dados para cobertura vacinal, que são crianças, idosos, gestantes, puérperas e povos indígenas. Apenas 8,18% das crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias) tomaram a vacina e 18,43% dos idosos.

Ampliação da assistência – Na última semana, a campanha foi ampliada para todos os públicos e a Prefeitura de João Pessoa passou a disponibilizar vacinas para bebês a partir dos 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos. A vacina, administrada anualmente para grupos elegíveis, é indicada para proteger contra o vírus da Influenza e contra as complicações da doença, principalmente as pneumonias bacterianas secundárias. Para crianças entre 6 meses e 8 anos de idade, são indicadas duas doses, caso seja o primeiro contato com o imunizante (primovacinação), com intervalo de um mês, e dose única nos anos seguintes.

Proteção contra dengue – A vacina atualmente está sendo recomendada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com o esquema composto de duas doses, em intervalo de três meses entre as doses. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada). Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o cartão do SUS e o cartão ou caderneta vacina. Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito. É necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quarta-feira (8):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra Influenza e dengue

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra Influenza e Dengue

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira) 10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra Influenza e Dengue

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira) 9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas whatsapp)

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)