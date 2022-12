Reajuste do IPTU de João Pessoa para 2023 é publicado

Compartilhe















O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de João Pessoa vai ter um reajuste de 5,9% em 2023. O decreto com o índice de aumento foi publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (27). A Taxa de Coleta de Resíduos (TCR) também sofreu reajuste, com base no mesmo índice. O calendário de pagamento não foi divulgado.

A lei considera como contribuinte do IPTU ( Imposto Predial e Territorial Urbano) o proprietário do imóvel. Em geral, o contribuinte que escolher quitar o tributo à vista tem desconto. Quem preferir, pode parcelar.

Veja também Lei proíbe solicitação do CPF para descontos em farmácias da Paraíba

Também foi publicado no Diário Oficial do Município os descontos concedidos ao contribuinte. O pagamento antecipado do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pode garantir ao pessoense um desconto de até 20% no valor do tributo.

A cota única terá desconto de 15% como ocorre todos os anos. Além disso, haverá mais 5% para todos os contribuintes que estiverem em dia com a Prefeitura até 31 de dezembro de 2022.

