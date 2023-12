João Pessoa chega à marca de 23 bairros com 100% de pavimentação e prefeito faz balanço positivo dos investimentos em Infraestrutura

João Pessoa chegou à marca de 23 bairros com 100% de pavimentação e 337 ruas concluídas – 106 delas foram visitadas, nesta quarta-feira (27), pelo prefeito Cícero Lucena, durante agenda especial em 11 localidades. Esse é o impacto do programa de pavimentação da Prefeitura desde julho de 2021, quando a gestão municipal começou a enfrentar o desafio de diminuir o déficit de 2.200 vias sem calçamento e infraestrutura de drenagem.

Até o final de 2024, serão 50 bairros totalmente pavimentados e mais de mil ruas concluídas em todos os bairros de João Pessoa, de acordo com o prefeito, que nesta quarta-feira também autorizou o início das obras em 103 novas ruas. O gestor também adiantou que nos próximos dias serão oficializadas 400 ordens de serviço para que o programa continue avançando na Capital.

“É o mesmo padrão, calçadas em todas as ruas com acessibilidade para o cadeirante, piso tátil para o deficiente visual, drenagem, e tendo o prazer de plantar uma árvore dentro da casa do morador. Então, é muita alegria a gente estar vendo a prefeitura presente, participando da vida das pessoas e agindo para melhorar a vida dos cidadãos”, destacou Cícero Lucena, na Rua Seringueiro Chico Mendes, no Bairro das Indústrias, onde confirmou que a gestão municipal também vai construir uma unidade de saúde da família (USF) na região.

Os bairros com 100% de ruas pavimentadas são os seguintes: Anatólia, Estados, Ipês, Brisamar, Cabo Branco, Centro, Cuiá, Expedicionários, Grotão, Jardim Oceania, João Agripino, Manaíra, Miramar, Mussuré, Pedro Gondim, Penha, Seixas, São José, Tambaú, Tambauzinho, Tambiá, Torre e Varjão.

Balanço – Mais cedo, durante apresentação da plataforma Minha Rua Calçada, que vai permitir a população ter acesso a todas as informações do programa de pavimentação, o prefeito Cícero Lucena também fez um balanço dos investimentos da gestão municipal em Infraestrutura. De acordo a Seinfra, são R$ 619 milhões investidos, com 559 obras e serviços concluídos e mais de 1.300 ordens de serviço assinadas. Outros R$ 414 milhões estão previstos para obras em licitação e R$ 140 milhões orçados para obras com projeto.

“A meta inicial da gestão seria de mil ruas até dezembro de 2024, mas o prefeito, diante do sucesso desse programa, decidiu ampliá-lo para 1.500 ruas. A gente espera que nos próximos meses possamos manter esse ritmo, inaugurar 100 ruas a cada mês e a meta de 50 bairros até o final dessa gestão”, projetou o secretário de Infraestrutura, Rubens Falcão.

População agradece – Na Rua dos Escoteiros, que liga Mangabeira ao bairro Costa do Sol, as obras de pavimentação tiraram moradores do isolamento. A aposentada Lurdes Rocha, de 70 anos, agradeceu ao prefeito, dizendo que agora pode se deslocar, com segurança, para a igreja, casa de familiares e o seu imóvel ficou ainda mais valorizado.

“Ficou uma maravilha. Graças a Deus e a Prefeitura de João Pessoa, a gente foi lembrado. Aqui, quando chovia, não tínhamos nem como sair de casa. Hoje, eu posso sair e receber meus parentes. Os moradores que têm comércio aqui estão felizes, porque o movimento melhorou muito”, comemorou a moradora.

Na Rua Seringueiro Chico Mendes, no Bairro das Indústrias, a dona de casa Maria das Graças também comemorou as obras. “A gente esperou tanto tempo por esse calçamento, todo ano era promessa e mais promessa. Agora não, a gente viu a obra chegar e melhorar a vida, porque não sofremos mais com buracos, poeira e lama”, desabafou.