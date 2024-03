O Filme’ SINOPSE E QUE HORAS COMEÇA

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, sábado 16/03/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

01:00 Supercine – Sex And The City: O Filme

16:10 Caldeirão Com Mion

Sinopse: Sex And The City: O Filme

Em “Sex And The City: O Filme”, dirigido por Michael Patrick King, Carrie Bradshaw e suas amigas – Samantha, Charlotte e Miranda – retornam para continuar suas aventuras na cidade de Nova York. O filme retoma a história onde a série de TV parou, acompanhando as vidas amorosas e profissionais das quatro mulheres em suas jornadas de autodescoberta, romance e amizade.

Carrie (interpretada por Sarah Jessica Parker) está finalmente vivendo o conto de fadas que ela sempre sonhou ao lado de Mr. Big (interpretado por Chris Noth), mas o casamento perfeito parece enfrentar obstáculos inesperados. Enquanto isso, Charlotte (interpretada por Kristin Davis) está lidando com as alegrias e desafios da maternidade, Miranda (interpretada por Cynthia Nixon) enfrenta questões de equilíbrio entre sua carreira e sua vida pessoal, e Samantha (interpretada por Kim Cattrall) continua desafiando as normas sociais com sua atitude ousada e sensual.

À medida que as quatro amigas enfrentam novos desafios e mudanças em suas vidas, elas contam uma com a outra para apoio, risadas e conselhos. O filme captura a essência da amizade feminina, mostrando como o vínculo entre essas mulheres fortes e independentes transcende todas as dificuldades e adversidades.

Entre encontros românticos, festas glamorosas e dilemas do dia-a-dia, “Sex And The City: O Filme” é uma celebração da vida, amor e amizade na cidade que nunca dorme.

**Ficha Técnica:**

– **Direção:** Michael Patrick King

– **Roteiro:** Michael Patrick King

– **Elenco Principal:** Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris Noth

– **Música:** Aaron Zigman

– **Fotografia:** John Thomas

– **Edição:** Michael Berenbaum

– **Estúdio:** New Line Cinema, HBO Films

– **Distribuição:** Warner Bros. Pictures

– **Lançamento:** 2008

– **Duração:** 145 minutos